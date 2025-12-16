El Moco Museum de Barcelona acoge una exposición de 25 obras del artista británico Banksy que, con el título 'Disrupted Power', explora cómo el control aparece en la vida cotidiana y la disrupción del poder, algunos de los temas más presentes en el imaginario del artista.

En 'Disrupted Power' Banksy examina cómo el control se muestra en nuestra vida cotidiana y cómo se puede desmantelar mediante imágenes familiares y gestos, muchos de ellos cargados de ironía.

Algunas obras gritan, otras susurran, pero todas cuestionan los sistemas en los que vivimos y enseñan las formas en que la resistencia toma forma.

El Moco Museum presenta la exposición 'Banksy. Disrupted Power', que reúne 25 obras, algunas de ellas recientes, del artista británico. / Enric Fontcuberta / EFE

En la presentación de la exposición, la responsable de exposiciones de los tres museos Moco, Birthe Fassen, ha explicado a EFE que Banksy "es increíble por las historias que explica y el imaginario que enseña", y es "muy culturalmente relevante en este momento".

Entre las 25 piezas figuran una escultura, impresiones, pinturas o adaptaciones del metal, entre otras obras, que enseñan "la variedad de su colección" y también pueden dibujar un retrato de "los temas que usa en su obra", ha resaltado Fassen.

Banksy, un artista que se mantiene en el anonimato, ha utilizado durante su trayectoria recursos similares, como pueden ser los ratones, los monos o las flores, representados en exhibiciones como 'Agile' (2022), 'Monkey Detonator' (2002) o una adaptación del mural que en 2005 hizo en Cisjordania (Palestina) titulado 'Flower Thrower', entre otras.

El Moco Museum presenta la exposición 'Banksy. Disrupted Power', que reúne 25 obras, algunas de ellas recientes, del artista británico. / Oriol Escudé / ACN / ACN

Dos obras exhibidas por primera vez en un museo

De las piezas escogidas para la muestra, dos de ellas se presentan por primera vez en un museo, 'Madonna and Child' (2024) y 'Happy Choppers (Crude Oil)' (2024), que "son muy icónicas por la manera de trabajar de Banksy", ha explicado Fassen, que también considera que ambas obras "tienen un mensaje muy importante".

'Happy Choppers', por un lado, es una pieza que forma parte de la manera de trabajar de Banksy conocida como 'crude oils', unas obras pensadas y creadas a partir de materiales que el artista encuentra en tiendas o mercados de segunda mano.

La obra, que no es la primera con este título y representación, muestra helicópteros militares irrumpiendo en un paisaje otoñal, convirtiendo un escena pacífica en un escenario bélico.

Por otro lado, 'Madonna and Child' es una reinterpretación de una figura sagrada, como la Virgen María, tratando de alimentar a su hijo, pero, en la versión de Banksy, la madre tiene un agujero oxidado como pezón.

El Moco Museum presenta la exposición 'Banksy. Disrupted Power', que reúne 25 obras, algunas de ellas recientes, del artista británico. / Oriol Escudé / ACN / ACN

Esta imagen, que representa "la resiliencia", encuentra el "contraste entre la figura bíblica que conocemos y la relevancia cultural que tiene ahora la maternidad", ha explicado la directora de exposiciones del Moco Museum.

Banksy, un artista versátil

Más allá de los debuts, la muestra ejemplifica la gran versatilidad de Banksy y es una colección que "enseña una amplia gama de lo que crea el artista", resume Fassen.

El Moco Museum cuenta en este sentido con algunas de las piezas de Banksy más célebres, como 'Bullet Hole Dust' (2006), una escultura que pretende reescribir la historia de David y Goliat, el gigante que en la historia original es vencido por un golpe de piedra en la cabeza, pero que en la obra muestra un agujero de bala.

El Moco Museum presenta la exposición 'Banksy. Disrupted Power', que reúne 25 obras, algunas de ellas recientes, del artista británico. / Enric Fontcuberta / EFE

También estará presente 'Girl with a Balloon (Gold)' (2004), una de las obras más reconocidas y reinterpretadas, incluso por el mismo Banksy.

La relación entre el Moco y Banksy

Moco Museum fue uno de los primeros museos del mundo en exponer las obras de Banksy, consolidando uno de sus objetivos, "hacer que el arte sea accesible".

"Estas piezas normalmente quedan ocultas en casa de coleccionistas o no son algo fácil de encontrar en cualquier parte. Queremos que la gente tenga la oportunidad de ver las obras y que estas generen conversación", ha declarado Fassen sobre la exposición en el Moco.

De este modo, la exposición 'Disrupted Power' estará disponible un mínimo seis meses en el Moco de Barcelona, pero después se trasladará a alguno de los otros dos museos del grupo, situados en Londres y Amsterdam.