La jueza cita al Gobierno de Aragón y al MNAC para "dirimir" las diferencias del cronograma para la vuelta de las pinturas de Sijena

La jueza de Huesca ha citado al Gobierno de Aragón y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a un encuentro para "dirimir" las diferencias técnicas de sus respectivos cronogramas para la vuelta de las pinturas murales de Sijena a Aragón. Un nuevo paso en el conflicto del arte sacro con el que la magistrada espera avanzar en la resolución del enfrentamiento entre instituciones, intensificado por las críticas desde la parte catalana después de que el Supremo decretase el regreso de las pinturas a Aragón.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha anunciado este martes la comunicación de la jueza en la que "convoca a las partes a dirimir las diferencias en el cronograma". Una medida que la DGA atenderá, con la intención de "facilitar el trabajo y el cumplimiento de la sentencia". Según Olloqui, el Ejecutivo aragonés es "proactivo" en la resolución del pleito, algo que no ve en la parte catalana, porque "desde el primer momento ha optado por la ridiculización o el descrédito de los técnicos aragoneses".

El propio Olloqui ha señalado otras medidas que han sido avanzadas en los últimos tiempos. Por un lado, la solicitud del "conocimiento de las prescripciones técnicas al MNAC para el traslado de las pinturas". Es decir, más información para saber cómo se puede completar el regreso de los murales sin dañar las piezas. "Vemos cómo se avanza claramente con la voluntad de saber cómo deben iniciarse los trabajos para la vuelta", ha resumido Olloqui, que pretende "conciliar" entre los dos cronogramas presentados por la DGA y el museo catalán.

Puede llegar a haber un tercer proyecto, el del propio Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. El director general, en la rueda de prensa de este martes, ha destacado que la cuestión "no va de semanas", por lo que la DGA no vería con malos ojos un retraso que ya se da por seguro respecto al plan original. La iniciativa del Gobierno aragonés limitaba a siete meses los trabajos que, de haberse llevado al pie de la letra, habrían concluido con el regreso de las pinturas murales al monasterio en febrero o marzo de 2026. La propuesta catalana duraba casi el doble, en torno a un año y medio, por lo que la obra al completo no se conocería hasta finales del próximo año. Ninguno de los dos cronogramas se ha podido avanzar en exceso hasta ahora, ya que la jueza sigue teniendo que decidir con cuál se queda o qué punto medio alcanza. Para este segundo caso ha citado a las partes, como ha señalado Olloqui este martes.

La próxima reunión del patronato del MNAC

Sobre el patronato de la institución cultural catalana, que lo componen el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, Olloqui espera que "actúe con responsabilidad". Este organismo se reúne este jueves para ahondar en la gestión del MNAC y para ver cómo se soluciona el conflicto de las pinturas murales. Las instituciones catalanas y los directivos del museo volverán a solicitar un informe extra a Patrimonio Nacional, algo que no es necesario para cumplir con la causa.

El papel del ministerio, según Olloqui, quedó claro en la última conferencia sectorial de Cultura: "Se manifestó de forma clara, dijo que era el momento en que los técnicos tenían que trabajar para el cumplimiento de la sentencia". "No quiero ni pensar en la posibilidad de que el patronato, que tiene participación del ministerio, sea un obstáculo para cumplir la sentencia", ha analizado el director general, que espera que Urtasun y su equipo "se alineen con el cumplimiento del Estado de Derecho y tengan una visión solidaria con Aragón".