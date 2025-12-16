Jofre Bardagí rinde homenaje a Serrat y a su padre, el 'mestre' Bardagí, "un ser humano desbordante"

Este álbum, 'Jofre Bardagí interpreta Serrat, vol. 1', y su segunda parte, que verá la luz en abril, acumulan capas de experiencia y memoria afectiva: es la ofrenda que este músico barcelonés rinde a la vez a su padre, el 'mestre' Josep Maria Bardagí (1950-2001), y al artista al que esté dedicó una buena parte de su carrera profesional, Joan Manuel Serrat. "Yo nací en medio de las giras que hacían. Montaban cunas en el interior de las fundas de las guitarras para Maria, para Candela y para mí", explicaba Jofre Bardagí, risueño y emocionado, este martes en el club de Paral·lel 62, en la presentación de este proyecto, conversación conducida por Judit Llimós, directora artística del Guitar BCN, festival que acogerá la puesta en escena en la misma sala el próximo 13 de mayo.

El primer volumen cuenta con el propio Serrat, que aporta su voz a 'Una mujer desnuda y en lo oscuro', adaptación de Mario Benedetti original del álbum ‘El sur también existe’ (1985), donde se ha recuperado una pista de guitarra de Josep Maria Bardagí grabada en una maqueta inédita. Colaboran también en el álbum Ana Belén, Andreu Buenafuente y Litus (en la revisión de 'Malson per entregues'), así como Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, que se atreve con 'Temps era temps'. "Santi me dijo que es difícil cantar a Serrat, y es verdad: la armonía, el ritmo... Pero Serrat, como Messi, lo ha hecho siempre fácil", explicó Jofre Bardagí, para quien el olimpo tiene algunos titulares claros: “Dylan, Springsteen, Serrat, Radiohead... y alguno más".

Joan Manuel Serrat, Jofre Bardagí y Judit Llimós, directora artística del Guitar BCN, este martes en la sala Paral·lel 62 de Barcelona. / MANU MITRU

Carta blanca

Título y portada del álbum (por ahora digital, en abril saldrá una versión física con ambos volúmenes), aluden a un disco que Jofre Bardagí tomó como fuente inspiradora, el que grabó su padre, 'Bardagí interpreta Serrat', en 1998. El tratamiento sonoro de las canciones aporta enfoques renovados, ciertas maneras pop, en las que ha jugado un papel su productor, Juanma Latorre, guitarrista-teclista de Vetusta Morla. "Andaba muy ocupado, pero me dijo: 'si te esperas un año lo haré'", revela Jofre, a quien Serrat le dio clara blanca para hacer con sus canciones lo que estimase oportuno. "No me he metido en nada", subrayó el retirado cantautor. "He estado siempre con una actitud receptiva y con mucha curiosidad. Hay cosas que él entiende de una manera diferente, y hace bien".

Se trata del cuarto álbum en solitario de Jofre Bardagí y entre las canciones adaptadas en el primer volumen hay clásicos como 'Cançó de matinada', 'Para la libertad' o 'Mediterráneo'. En el segundo recuperará un tema que en 1996 grabó con su grupo Glaucs, 'Menuda', así como 'Paraules d’amor', 'Hoy puede ser un gran día' o 'Es caprichoso el azar'.

Músico con versatilidad

Josep Maria Bardagí trabajó con Serrat como músico (guitarra, pero también instrumentos como el laúd y la cítara) y como arreglista, muy intensamente en el álbum 'Res no és mesquí' (1977) y en su sucesor, '1978'. "Como arreglista era extraordinario, y como músico tenía una gran versatilidad", remarcó. "Y como dibujante, y como pensador... Era un ser humano desbordante. Algunos tuvieron que aguantar sus impertinencias, pero eran siempre divertidas, porque no se callaba ante nadie".

Jofre Bardagí y Joan Manuel Serrat, este martes en la sala Paral·lel 62 de Barcelona. / MANU MITRU

Jofre "se parece mucho a su padre, en el sentido lúdico de la vida", aunque aquel era "más acelerado", apuntó. "Pero Jofre viene de un buen pesebre, ha tenido un buen preceptor en la música, el cine, el humor, la amistad. Hasta su hija veo que anda igual que su abuelo. Hay una manera de entender la vida que viene de fábrica". Celebró que el joven Bardagí no hubiera reaccionado de modo negativo a la herencia paterna. "A veces, con los hijos puede haber un efecto rebote", deslizó. "Decirle a tu hijo que tu música es mejor que la de su generación es crearse un enemigo".

Distinción honorífica

Preguntado por esa Medalla d’Or de la Generalitat que le ha concedido, dijo que es "un reconocimiento totalmente inesperado" que recibirá "con toda la alegría y toda la satisfacción". Añadió con humor: "Para que me den estos premios, debo de ser muy mayor". Y deslizó una reflexión sobre su retirada de los escenarios, hace ya casi tres años. "Yo cada vez necesito más volver a los lugares a los que me llevaba mi oficio, que gracias a él he podido conocer y amar, pero las giras, el compromiso, estar cada día encima de ello, todo eso supone un gran esfuerzo sin el cual no puede obtener un mínimo resultado".

En la puesta en escena de este doble álbum, que recalará en un escenario madrileño, la sala Galileo Galilei (22 de mayo), Jofre Bardagí contará con un quinteto ingrado por el teclista Edu Martínez (Sidonie, Zahara), el batería Àlex Tenas (exJarabe de Palo), y sendos cómplices habituales, el guitarrista Àlex Reixach (con quien compartió filas en Glaucs) y el bajista Joaquím Xicoira, así como la violinista Ana Fernández. En Paral·lel 62 habrá algunos invitados especiales, anunció Jofre Bardagí. "¿Tendré bolo el 13 de mayo?", le preguntó con sorna Serrat. Todo apunta a que sí. ¿Pero y si juega el Barça? "Si juega esa noche, ganará seguro".