Danza
Emma Riverola, Joan Subirats y Rosa Vergés se incorporan al consejo de administración del TNC
La Generalitat ha aprobado este martes el nuevo consejo de administración del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), presidido por Joan Francesc Marco desde abril, en el que "por primera vez" la danza tendrá voz.
Las nuevas incorporaciones al consejo de administración son el filólogo Ramon Bosch, la coreógrafa Guillermina Coll, el consultor Joan Domènech, el gestor cultural Lluís Noguera, la novelista y dramaturga Emma Riverola, el exministro Joan Subirats y la directora y guionista Rosa Vergés, y continúan en él Josep Maria Carreté, Juli Fernández, Xavier Fina, Edgar Garcia y Àngels Ponsa, informa el Govern tras el Consell Executiu.
Las incorporaciones, según el Govern, aportan una amplia trayectoria en la gestión cultural, así como experiencia en diversas disciplinas artísticas y en la administración pública, "hecho que enriquece la pluralidad y la solidez del equipo".
