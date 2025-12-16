El culto a la belleza en tiempos de Ozempic y los estragos de la era atómica, protagonistas de la temporada del CCCB

De los nombres propios del cómic, la filosofía y la literatura a los grandes conceptos que han moldeado e irradiado los siglos XX y XXI. De Chris Ware, Georges Didi-Huberman y Mercè Rodoreda, esta última en cartel hasta el 25 de mayo, al culto a la belleza y los estragos de la era atómica. Luces y sombras de estos tiempos nuevos y salvajes a los que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) prestará especial atención en 2026 con dos grandes exposiciones temáticas. Así lo ha anunciado este martes la directora del centro, Judit Carrera, durante la presentación de una temporada que, aún bajo el influjo rodorediano y su mirada siempre compleja y dual, ahondará en la guerra, el exilio y el desarraigo, rendirá homenaje a Josep Lluís Sert en el marco de Barcelona Capital de Mundial de la Arquitectura 2026 y acogerá a grandes voces de la literatura contemporánea como Richard Ford, Michel Nieva, Amitav Ghosh, Kiran Desai, Lea Ypi y Jeanette Winterson.

Antes de entrar en materia, Carrera ha celebrado los buenos resultados del centro, que cierra el año de su 30 aniversario con 470.000 visitantes y crecimientos puntuales de 30 % en festivales como Kosmopolis, y ha anunciado que el presupuesto para 2026 será de 16,8 millones de euros, lo que supone un incremento de poco más del 1% respecto al de 2025. Números de bonanza prepandémica a los que se suman ese "público digital activo" formado por 763.000 usuarios y el más que posible récord que se intuye tras 'Rodoreda, un bosc', inaugurada hace diez días. "Las expectativas son altas", ha reconocido la directora del CCCB, cuya operación rescate de la autora de 'Mirall trencat' ya se ha traducido en una treintena de clubs de lectura en bibliotecas de la ciudad y más de 3.000 reservas de estudiantes para visitar la exposición con sus escuelas.

'A Dream in Green', de Juno Calypso, una de las obras de 'El culto a la belleza' / JUNO CALYPSO

A nivel expositivo, el testigo de Rodoreda lo tomará, entre mayo y noviembre, 'El culto a la belleza', una coproducción del CCCB y la Wellcome Collection londinense que se propone examinar la evolución del concepto de belleza así como las múltiples dimensiones filosóficas, culturales, artísticas y científicas que la rodean. La muestra, ha destacado el jefe de exposiciones del centro, Jordi Costa, llega en un momento en que "palabras como Ozempic, ‘cosmeticorexia’ e IA" están alterando y condicionando la noción de atractivo y el afán de belleza. "No hay una imagen bella que sea inocente, que no esté condicionada", ha destacado Costa a la hora de presentar una propuesta que, a partir de obras de Isidre Nonell, Colita, Ismael Smith, Sandra Gamarra, William Hogarth, Angelica Dass o Juno Calypso, investiga cómo se han construido los ideales de belleza a lo largo del tiempo y "prestando especial atención a los cuerpos condenados a la exclusión y la invisibilidad".

Palomares y Vandellós

La segunda gran exposición del año llegará en noviembre bajo el título de ‘La era atómica’, paraguas conceptual bajo el que el CCCB, en colaboración con el Museo de Arte Moderno de París, reúne más de 250 obras hermanadas por los estragos políticos, culturales y científicos de ocho décadas de pánico y furor nuclear. "Yo nací cuando aún resonaba la crisis de los misiles de Cuba, y ahora parece que estamos ahí de nuevo, con la escalada armamentística y la urgencia de la desatomización", ha ilustrado Costa. Del dicho al hecho, obras de Chillida, Dalí, Duchamp, Yoko Ono, Hilma af Klimt, Raymond Pettibon y Nancy Spero, entre otros, mostrarán la fascinación estética por la física, la onda expansiva de la tragedia y los combinados de ciencia, misticismo y ocultismo que circularon libremente a partir de los años 70. La huella atómica española, con Palomares y Vandellós a la cabeza, también tendrá su espacio en una muestra comisariada por Julia Garimorth, Maria Ptqk y Maria Stavrinaki.

Alrededor de las exposiciones, un tupido programa de debates centrados en la presión turística, el futuro de la democracia y las grandes metrópolis como "palimpsesto de culturas". También unos encuentros dedicados a analizar el legado y la vigencia del arquitecto Josep Lluís Sert, artífice del grupo GATCPAC e impulsor del racionalismo en Cataluña, y una cumbre en la que filósofos, sociólogos y críticos literarios reflexionarán sobre el papel de la literatura a la hora de reimaginar la libertad, el poder y la resistencia. Algo tendrán que decir al respecto, seguro, María Stepánova y Mariam Barghouti, dos de las autoras que pasarán por el proyecto de residencias internacionales del CCCB. La primera, escritora y ensayista rusa exiliada en Berlín, abordará el trauma del desplazamiento y el desarraigo, mientras que la segunda, periodista palestina residente en Ramallah, ahondará en el papel del periodismo y el testimonio en contextos de guerra.