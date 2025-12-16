'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026

'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará el 2 de octubre de 2026 en las salas de cine de España. El filme, original de Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, adapta una obra inacabada de Federico García Lorca. 'La bola negra’ narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y la actualidad). Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia.

Encabezan el reparto del nuevo trabajo de Los Javis, que siguen como pareja creativa tras poner fin a su relación sentimental,, Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau ('Querer', 'La fiera'), Carlos González ('La vida breve', 'Veneno'), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por 'La Mesías'), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y ni más ni menos que Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

Además, también participan en el nuevo filme de Los Javis, Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Albert Pla ('La Mesías'), Yenesi Suárez ('Mariliendre'), Lorenzo Zurzolo ('Baby', 'Prisma'), Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Mona Martínez ('Veneno'), Julio Torres (nominado cinco veces a los premios Emmy), Nuria Mencía ('Yakarta'), Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), María Morales ('Honor') y Daniel Ibáñez ('Segundo premio').