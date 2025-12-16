Anna Guitart, nueva directora del Institut Ramon Llull

La junta rectora del Institut Ramon Llull (IRL), celebrada este martes, ha acordado designar a la periodista y guionista Anna Guitart como nueva directora del organismo, según ha informado la entidad en un comunicado. Guitart, que ha sido la comisaria de la participación de Barcelona como invitada de honor de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), asumirá la dirección del IRL el 8 de enero de 2026.

Guitart, especializada en literatura y libros, inició su trayectoria profesional en Ràdio Barcelona y después trabajó en Com Ràdio, en el programa 'La República', de Joan Barril y formó parte del equipo del documental 'Setembres', de Carles Bosch.

Ha trabajado como guionista en programas como 'De què va' (Canal 33), 'El bocamoll' (TV3) o 'Via llibre' (Canal 33), dirigió la segunda temporada del programa 'Savis' (Canal 3) y ha presentado y dirigido los programas 'Tria 33' (Canal 33) y 'Tot el temps del món' (Canal 33). Guitart asumirá la dirección del IRL después de que el pasado 7 de noviembre finalizase la etapa de Pere Almeda al frente de esta institución, dedicada a la proyección de la cultura y la lengua catalanas.

El consorcio del IRL está integrado por la Generalitat de Catalunya, el Gobierno balear, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Palma, y la junta rectora ha estado encabezada por la consellera de Cultura catalana, Sònia Hernández, el secretario de Cultura y Deportes balear, Pedro Vidal, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

Creado en 2002, el Institut Ramon Llull es el organismo responsable de la proyección internacional de la lengua y la cultura catalanas. Representa una comunidad cultural y lingüística de más de diez millones de personas que participan de forma activa a través del mundo de la creación, la literatura y el conocimiento en los principales debates y eventos culturales a escala global.