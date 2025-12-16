Agotadas en 5 minutos las entradas para el retorno de C. Tangana con Agorazein

Solo cinco minutos, según ha informado la promotora, han tardado en agotarse las más de 15.000 entradas puestas a la venta este martes para el concierto que la emblemática formación de hip hop Agorazein celebrará el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y que supondrá el regreso de C. Tangana al escenario.

La expectación ha sido máxima ante la fecha única anunciada por sorpresa este lunes en su web con la excusa de su décimo aniversario, aunque la formación dio sus primeros pasos varios años antes de 2016, y una alineación que completarán Sticky M.A., Jerv.AGZ, Fabianni e I-Ace.

"AGZ Siempre. 10 años después", indicaba un mensaje en sus redes sociales, aunfue el colectivo comenzó a hacerse oír en 2008 de la mano de C. Tangana cuando este aún se presentaba como Crema en los circuitos más alternativos del mundo urbano, donde se convirtió en un referente.

El despegue en solitario del artista ya con el pseudónimo con el que se hizo más conocido, primero con el disco 'Ídolo' (2017) y, sobre todo, con 'El madrileño' (2021) supuso una remisión de su actividad. Tras el final de la mediática gira de ese álbum, fue desligándose de la música, al menos en un primer plano, para dedicar más tiempo a proyectos audiovisuales salvo por algunas colaboraciones esporádicas, como el reciente tema 'Droga' junto a Mora. El concierto con Agorazein supondrá su retorno a los escenarios desde finales de 2022.