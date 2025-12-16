En el Movistar Arena
Agotadas en 5 minutos las entradas para el retorno de C. Tangana con Agorazein
Solo cinco minutos, según ha informado la promotora, han tardado en agotarse las más de 15.000 entradas puestas a la venta este martes para el concierto que la emblemática formación de hip hop Agorazein celebrará el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y que supondrá el regreso de C. Tangana al escenario.
La expectación ha sido máxima ante la fecha única anunciada por sorpresa este lunes en su web con la excusa de su décimo aniversario, aunque la formación dio sus primeros pasos varios años antes de 2016, y una alineación que completarán Sticky M.A., Jerv.AGZ, Fabianni e I-Ace.
"AGZ Siempre. 10 años después", indicaba un mensaje en sus redes sociales, aunfue el colectivo comenzó a hacerse oír en 2008 de la mano de C. Tangana cuando este aún se presentaba como Crema en los circuitos más alternativos del mundo urbano, donde se convirtió en un referente.
El despegue en solitario del artista ya con el pseudónimo con el que se hizo más conocido, primero con el disco 'Ídolo' (2017) y, sobre todo, con 'El madrileño' (2021) supuso una remisión de su actividad. Tras el final de la mediática gira de ese álbum, fue desligándose de la música, al menos en un primer plano, para dedicar más tiempo a proyectos audiovisuales salvo por algunas colaboraciones esporádicas, como el reciente tema 'Droga' junto a Mora. El concierto con Agorazein supondrá su retorno a los escenarios desde finales de 2022.
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
- Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
- Muere el legendario actor Héctor Alterio a los 96 años
- La vida del conocido escritor Dan Brown en Barcelona: “He vivido en la plaza de Catalunya y hacía la compra en la Boqueria
- La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros