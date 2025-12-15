Dónde ver las películas de Rob Reiner en plataformas

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner y su mujer Michele Singer fueron hallados muertos este domingo en su casa de Los Ángeles. Según la revista 'Variety', la pareja habría sido apuñalada y el Departamento de Polícia de Los Ángeles está investigando lo sucedido como un homicidio. Reiner, hijo del director, productor, guionista y cómico Carl Reiner, fue uno de los directores más reconocidos del cine y tuvo una gran influencia en la década de los 80 y los 90.

A continuación, un repaso a sus películas más conocidas y en qué plataformas se pueden ver:

'This Is Spinal Tap' (1984)

Un falso documental ('mockumentary') de comedia sobre el grupo de 'hard-rock' británico Spinal Tap, que hace furor. La historia sigue al grupo por su caótica gira por Estados Unidos y, a través de entrevistas y escenas entre bastidores, la película retrata con humor los egos de sus miembros, sus constantes problemas técnicos y su incapacidad para afrontar el declive de su popularidad. La cinta es una parodia del mundo del rock y los documentales musicales.

La película está disponible en Amazon Prime, Google Play y Apple TV.

'Cuenta conmigo' (1986)

Ambientada en el verano de 1959, la película narra la historia de cuatro amigos de 12 años que emprenden una aventura para encontrar el cuerpo sin vida de un adolescente desaparecido cerca de su pueblo. Lo que comienza como una travesía infantil se convierte en un viaje en el que los chicos se enfrentan a sus miedos y a las dificultades de crecer. El filme está basado en el relato de Stephen King 'El cuerpo'.

La película está disponible en Rakuten TV.

'La princesa promesa' (1987)

La película es un clásico que mezcla la fantasía, el romance, el humor y la acción. La historia sigue a Buttercup, una joven prometida contra su voluntad con el príncipe Humperdinck, y a Westley, su verdadero amor, quien regresa para rescatarla. El filme está lleno de ingenio, duelos memorables y frases icónicas, por lo que se convirtió en todo un fenómeno.

La película está disponible en Amazon Prime, YouTube, Google Play, Apple TV y Rakuten TV.

'Cuando Harry encontró a Sally' (1989)

Un clásico de las comedias románticas que explora la amistad y el amor entre Harry Burns y Sally Albright, quienes se conocen tras graduarse y se reencuentran a lo largo de los años en la ciudad de Nueva York. A través de encuentros, conversaciones y situaciones cotidianas, la película plantea la eterna pregunta de si un hombre y una mujer pueden ser solo amigos sin que surjan sentimientos románticos.

La película está disponible en Movistar Plus+, Amazon Prime, Google Play, Apple TV y Rakuten TV.

'Misery' (1990)

Un thriller psicológico protagonizado por un escritor de novelas románticas que sufre un grave accidente de coche y es rescatado por Annie Wilkes, una antigua enfermera y fan obsesiva de sus libros. Al descubrir que Paul ha matado a su personaje favorito en su última novela, Annie lo retiene contra su voluntad y lo obliga a escribir una nueva historia que satisfaga sus expectativas. La película está basada en la novela con el mismo nombre de Stephen King.

La película está disponible en Amazon Prime, Apple TV y Rakuten TV.

'Algunos hombres buenos' (1992)

Un drama judicial centrado en el joven abogado militar Daniel Kaffee, quien debe defender a dos marines acusados de la muerte de un compañero en la base de Guantánamo. A medida que avanza el juicio, Kaffee descubre una compleja red de órdenes encubiertas, lealtad y abuso de poder dentro del ejército. La película plantea un intenso enfrentamiento moral entre la obediencia y la responsabilidad individual.

La película está disponible en YouTube, Amazon Prime, Google Play, Apple TV y Rakuten TV.

'El presidente y Miss Wade' (1995)

Una comedia romántica con trasfondo político que narra la historia de Andrew Shepherd, presidente de los Estados Unidos y viudo, quien inicia una relación sentimental con Sydney Ellen Wade, una brillante asesora medioambiental. El romance se desarrolla mientras Shepherd afronta presiones políticas, ataques de la oposición y decisiones clave para su mandato. La película combina romance, humor y drama político, reflexionando sobre el equilibrio entre la vida personal, el poder y la integridad en la esfera pública.

La película está disponible en YouTube, Amazon Prime, Google Play y Apple TV.

'Fantasmas del pasado' (1996)

Es un drama basado en hechos reales que cuenta la historia de Medgar Evers, un destacado activista de los derechos civiles en Mississippi que fue asesinado en 1963 por el supremacista blanco Byron De La Beckwith. A pesar de las evidencias, De La Beckwith fue absuelto dos veces por jurados exclusivamente blancos. Décadas después, en 1989, la viuda de Evers, Myrlie Evers, y el joven fiscal Bobby DeLaughter se unen para reabrir el caso y finalmente llevar al asesino ante la justicia en un nuevo juicio, enfrentándose al racismo persistente y a las dificultades del sistema legal del sur de Estados Unidos.

La película está disponible en YouTube, Amazon Prime y Google Play.

'Corre el rumor...' (2005)

Una comedia romántica donde Sarah Huttinger es una mujer que descubre que su familia pudo haber inspirado la famosa novela y película 'The Graduate'. Al investigar, Sarah se ve envuelta en una serie de enredos familiares y románticos mientras lidia con secretos, malentendidos y antiguas historias de amor. La película combina romance, humor y confusiones generacionales, explorando cómo los rumores del pasado pueden afectar la vida presente.

La película está disponible en Netflix, Movistar Plus+, YouTube, Amazon Prime, Google Play, Apple TV y Rakuten TV.

'Flipped' (2010)

Una comedia romántica juvenil dirigida que narra la historia de Juli Baker y Bryce Loski, dos vecinos que experimentan una relación de amor y amistad desde la infancia hasta la adolescencia. Mientras Juli se enamora perdidamente de Bryce desde el primer encuentro, él inicialmente la evita y se siente incómodo con su entusiasmo. A lo largo de los años, ambos aprenden sobre la madurez, la percepción de los demás y el verdadero significado del amor. La película muestra el crecimiento personal y la evolución de los sentimientos a través de la mirada de dos jóvenes con personalidades opuestas.

La película está disponible en Netflix, Amazon Prime, YouTube, Google Play, Apple TV y Rakuten TV.

Además, Rob Reiner también actuó en películas como 'Algo para recordar', disponible en YouTube, Google Play, Apple TV, Amazon Prime, Movistar Plus+; o 'El lobo de Wall Street', disponible en Amazon Prime, Movistar Plus+, YouTube, Google Play, Apple TV, Rakuten TV y SkyShowtime.