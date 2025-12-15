El sector editorial sigue en racha y prevé cerrar 2025 con un nuevo récord de 1.500 millones de euros facturados

El subtítulo habla de moderación en el crecimiento y de un ritmo de ventas algo menos espectacular que en años anteriores, pero el titular no deja lugar a dudas: el sector editorial sigue en racha y volverá a coronar el año con cifras de récord. En concreto, y según ha apuntado este lunes el presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, se espera que 2025 se cierre con una facturación de 1.500 millones de euros, un 4% más que el año pasado.

En el desglose de cifras, 320 de esos millones corresponderían a libro de interés general vendido en Cataluña, mientras que las ventas del libro en catálán se situarían alrededor de los 100 millones de euros.

La campaña navideña, ha recordado Tixis, será determinante para redondear la temporada pero, si nada se tuerce, el sector del libro seguirá apurando esa tendencia alcista que se viene repitiendo desde hace seis años y que acumula un crecimiento del 39% desde 2019. "El crecimiento este año es más moderado, pero es que en el resto de Europa ya se ha estancado", ha subrayado Tixis. La excepción ibérica, ha añadido, sigue marcando tendencia y situando a España y Portugal "en cifras récord".

"Seguimos siendo el elemento que está en la conversación social: se sigue leyendo mucho y eso se nota cuando la gente va a las librerías", ha celebrado el presidente del Gremi d'Editors horas antes de una Nit de l'Edició marcada por la entrega del Premi Atlàntida al ensayista Gregorio Luri y por el reconocimiento a los traductores Eduardo Moga y Arnau Barios y a las editoriales Laertes, Amaníaco Ediciones y Pujol & Amadó. Para conmemorar el 40 aniversario de su gran encuentro anual, los editores también han querido homenajear a la docena de editoriales de más de 100 años que existen en Cataluña, categoría en la que entran desde Publicacions de l'Abadia de Montserrat, fundada en 1499, a Editorial Barcino, de 1924.

En su discurso, se espera que Luri glose el libro como uno los grandes hitos de la humanidad, un invento a la altura de la rueda y el fuego, y las cifras no hacen más que darle la razón: el libro en papel, ha dicho Tixis, sigue siendo el gran motor del sector y representa el 94% de las ventas. En el detalle, sigue pesando, y mucho, el ímpetu con el que los jóvenes han vuelto a acercarse a la lectura. "Veníamos de unas épocas en las que decíamos que la gente no joven no leía, pero ahora la literatura juvenil crece un 15% y en los 3 últimos años ha duplicado prácticamente las cifras", ha detallado Tixis.

Los jóvenes, además, crean tendencia y gracias a las redes sociales, los 'selfies' y el culto a las ediciones con cantos tintados, han convertido algo aparentemente solitario como la lectura en "un placer compartido". De rebote, por si fuera poco, se rejuvenece la pirámide edad de los lectores, crece la ficción del orden de un 13% y gana presencia la literatura fantástica y romántica. También el cómic vuelve a alzar el vuelo tras un par de años estancado, crece el audiolibro y, por contra, toca techo el libro de bolsillo y la no ficción.

Turbulencias digitales

Entre las tendencias que deja 2025, destaca también un cambió de paradigma en el libro digital asociado a la irrupción de las grandes plataformas de IA generativa y a la caída de un 20% del tráfico de internet: para de tráfico vinculado a los libros se ha perdido, lo que implica una caída del 3% de las ventas a través de comercio electrónico y un ligero beneficio para las librerías.

Del ámbito digital surge también una de las grandes amenazas y preocupaciones de un sector que lleva meses denunciando la utilización de bibliotecas piratas y contenidos ilegales para entrenar sistemas de IA generativa.

CEDRO, ha recordado Tixis, habla de más de 40.000 autores pirateados, pero aún más grave es que la administración pública haya puesto en marcha el sistema ALIA, un modelo abierto de AI, "alimentado con contenidos ilegales y sin pedir permiso a los autores". "Representa un desprecio total por la creación intelectual", ha deplorado TIxis, quien ha asegurado que, pese a contar con el pleno apoyo del Ministerio de Cultura, su lucha está siendo con el Ministerio para la Transformación Digital. "Falta sensibilidad", ha lamentado.