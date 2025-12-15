Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosalía saca la espada contra los hombres en el videoclip de 'La Perla'

La cantante catalana estrena el videoclip de su canción más exitosa de 'Lux' un mes después del lanzamiento del álbum

La cantante Rosalía.

La cantante Rosalía. / Noah Dillon - Sony Music

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

Rosalía ha estrenado este lunes por sorpresa el videoclip de 'La Perla', la canción más escuchada de 'Lux' -con más de 100 millones de reproducciones en Spotify-, y el segundo 'single' del disco tras 'Berghain', el único adelanto que publicó antes del lanzamiento del álbum. El vídeo del tema, que ya se ha convertido en un himno del despecho en todo el mundo, está dirigido por Stillz, fotógrafo que ya trabajó con la catalana en 'La noche de anoche', 'Candy' y la presentación de 'Motomami' en TikTok.

En la primera imagen del videoclip, portada de YouTube, ha aparecido la artista de Sant Esteve Sesrovires vestida con un traje de esgrima y empuñando un florete. Una estética que repite más tarde durante el vídeo, que firma su hermana, Pili Vila Tobella, como directora creativa, donde saca la espada del despecho contra los hombres.

En el vídeo, producido por We Own The City, la cantante también aparece junto a dos perros con un traje de adiestramiento canino, vestida como una portera de hockey hielo mientras patina por la pista y fumándose un cigarro en un coche mientras conduce.

Letra con indirectas

La letra de la canción, que rápidamente se vinculó con la relación que mantuvo Rosalía con el puertorriqueño Rauw Alejandro, habla de una "decepción local", un "rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial". "Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao'", añade la catalana en el adelanto compartido.

Rosalía estrenó 'La perla' con una actuación en el programa de Jimmy Fallon. En esa ocasión, la intérprete catalana lució un vestido blanco, que recordaba a un traje de novia, y se acompañó de una orquesta para su interpretación. Además, también apareció subida sobre unos colchones en forma de tarta nupcial y sostuvo una perla en la mano izquierda.

