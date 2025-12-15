Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rob Reiner
Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner

El actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, hallados muertos acuchillados en su casa

Rob Reiner, al teléfono, en su oficina de Castle Rock Enterprises, en julio de 1988 en Beverly Hills, California.

Rob Reiner, al teléfono, en su oficina de Castle Rock Enterprises, en julio de 1988 en Beverly Hills, California. / Reed Saxon / Associated Press

Laura Estirado

Laura Estirado



El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto este domingo en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine.

