Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto este domingo en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine.

La investigación en marcha El diario Los Angeles Times afirma que un familiar está siendo investigado en relación con ambas muertes y filtra que en el domicilio de la pareja no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y para cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su mujer, de 68.

Conmoción en Hollywood De la comedia irreverente al drama judicial, Rob Reiner (78), el cineasta hallado acuchillado junto a su mujer, Michelle Reiner (68), en su mansión de Los Ángeles, es el autor de una de las filmografías más influyentes del cine comercial estadounidense, marcando a varias generaciones.

Las 7 películas más famosas de Rob Reiner, de 'La princesa prometida' a 'Cuando Harry encontró a Sally...' Repasamos los títulos más populares del cineasta que, entre 1984 y 1995, conectó con el gran público gracias a su habilidad con diferentes géneros, desde la comedia, el drama, la fantasía y el 'thriller'

El gobernador de California, "con el corazón roto" El demócrata Gavin Newson, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos".

El actor James Woods muestra su dolor en redes James Woods, quien protagonizó 'Fantasmas del pasado' ('Ghosts of Mississippi'), dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su "buen" amigo. "Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo"

El actor Elijah Wood, consternado El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sentía "horrorizado al enterarse del fallecimiento" de Reiner y su "maravillosa esposa" Michele.

Kamala Harris destaca cómo Reiner contribuyó a la cultura estadounidense La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris señaló, por su parte, que "la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura".

Obama muestra condolencias por la muerte de Rob Reiner "Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", escribió el expresidente Barack Obama en X.

Investigan al hijo de Rob Reiner por la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron asesinados por su hijo, Nick, según varias fuentes que han hablado con familiares, ha adelantado 'People'. La policía aún no ha confirmado la versión.