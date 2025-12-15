Música clásica
Muere el promotor musical Jordi Roch, fundador de la Schubertíada
Europa Press
El médico y promotor musical Jordi Roch, fundador de la Schubertiada de Vilabertran (Girona) y expresidente de las Juventudes Musicales de España, ha muerto a los 94 años, informa este lunes la Schubertíada en un apunte en sus redes sociales.
"Os informamos con gran dolor que nos ha dejado Jordi Roch, fundador y presidente de honor de la Associació Franz Schubert, fundador y alma de la Schubertíada. Quedamos huérfanos de su entusiasmo, su sabiduría, su afecto", afirma la Schubertíada.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado en un apunte en X recogido por Europa Press que la música catalana, española y universal le deben mucho a Roch: "Su contribución a la música y el impulso que ha dado a los jóvenes talentos siempre serán un gran legado".
Roch (Barcelona, 1931) estudió Medicina, profesión que compaginó con las actividades musicales, fue presidente de las Joventuts Musicals de Barcelona (1957-1963) y de las Juventudes Musicales de España (1963-2016), y presidió la Federación Internacional de Juventudes Musicales (1983-1992).
Tomó parte de iniciativas como el Festival Internacional de Música de Barcelona, la Fundació Pau Casals, la Associació Catalana de Compositors, el Festival Internacional de Música de Cadaqués y la Schubertíada de Vilabertran, estuvo vinculado a la Unesco y ha recibido distinciones como el título de oficial de las Artes y las Letras francesa y la Creu de Sant Jordi.
