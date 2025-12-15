El MNAC dedicará sus últimas exposiciones a Jujol y el Maestro Cabestany antes de cerrar en 2027

Faltan cuatro años para la inauguración de la ampliación del MNAC, en 2029, y el museo dirigido por Pepe Serra inicia ahora una etapa de transición. El próximo 1 de enero de 2026 se declarará una moratoria por la que no podrán garantizar determinados préstamos (algo habitual en los casos de cierre por reforma, como la del Pompidou o el berlinés Pergamo, que lleva cerrado desde 2023 y no reabrirá completamente hasta 2037). Hoy se han presentado las últimas exposiciones temporales, que estarán dedicadas al arquitecto Josep Maria Jujol, gran a la par que discreto colaborador de Gaudí, y el Maestro Cabestany, con Sant Pere de Rodes como icono románico.

La de Jujol será la última exposición temporal hasta 2029. Si el acceso se complica por las obras que le cambiarán la cara a la avenida Reina Maria Cristina y la plaza Espanya, el museo cerrará completamente sus puertas. Pero la voluntad de Serra a partir de 2027 es mantener al menos una planta abierta al público y que las colecciones del románico, el gótico y el Renacimiento sigan accesibles al público. No está claro del todo.

“La ampliación es un proyecto que está en marcha y genera mucha ilusión”, ha explicado esta mañana el director del museo. “La sensación es que ya era hora y que se tiene que hacer bien. Implica a todo el país. Es un calendario fuerte y exigente. Se trata de no dejar a nadie fuera. No es un proyecto del MNAC ni del director del MNAC, es un proyecto de país, de acabar con una anomalía cultural. Somos el único país europeo que no tiene un museo que tenga el siglo XX representado. Estamos acabando el museo que se inició en 1934”.

El director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra,durante la rueda de prensa en la que ha anunciado que el museo cerrará parcialmente sus salas y dejará de programar exposiciones temporales a partir de marzo de 2027 y hasta 2029 para acometer las obras de ampliación. / Marta Pérez / EFE

Nuevo triángulo cultural

El museo ha recibido distintas ofertas, especialmente de los países de Oriente Próximo, para acoger durante este tiempo de parón expositivo parte de su enorme fondo. De momento el único acuerdo que existe es para una exposición en Tokio. También se está planteando la posibilidad de que piezas emblemáticas del museo viajen a distintos museos catalanes durante este periodo de transición.

Los ámbitos de actuación de la ampliación, con un presupuesto de 122 millones de euros, son el Pabellón Victoria Eugenia y una conexión doble (un túnel para el traslado de obras y una pasarela para los visitantes) entre el Mnac y dicho pabellón. La entrada al nuevo edificio del museo se hará entre la Font Màgica y el Pabellón Mies van der Rohe, con una puerta de nueva obra que formará una especie de triángulo cultural con la entrada a Caixafòrum. Serra no ha dado demasiados detalles sobre la conexión entre el MNAC y el Pabellón Maria Eugenia porque al tratarse de espacio público, el Ayuntamiento es quien decide. Siendo un espacio histórico, la intervención se espera mínima.

Proyecto antiolímpico

La ampliación, ha detallado Serra, tiene varios frentes: uno es la obra en sí, el túnel subterráneo y la pasarela para facilitar el paso de los visitantes de un edificio del museo al otro. El otro frente, no menos importante, es el relato, que hay que construir durante los próximos 4 años. “Es demasiado pronto para explicarlo”, admite Serra. “Igual que le pasa al Pompidou, que está en obras y ahora mismo nadie pregunta qué obras habrá en el nuevo edificio, en el MNAC tampoco lo vamos a comunicar ahora”.

Serra sí que ha adelantado los encargados de pilotar la concepción del nuevo discurso del MNAC de 2029: la ensayista y ex directora del Bòlit de Girona Ingrid Guardiola; Maria Grande, profesora de la UAB y experta en estudios de género y Albert Mercader, que ha estado en el ACCA. “Lo que fuera es normal, aquí nos lo planteamos como un debate. Imaginaros el Prado o el Reina Sofía sin su ampliación”, ha reflexionado Serra. “Lo que hemos encontrado aquí es el ‘momentum’ para acabar con una anomalía. Pero no lo hacemos para sumarnos a una reforma urbanística. Es algo que reclamaron en su día otros directores como Joaquim M. Folch i Torres, Eduard Carbonell y yo mismo. Y además no es una ampliación en sí: es el aprovechamiento de un edificio patrimonial que está en desuso. Vendría a ser un proyecto antiolímpico, si se quiere”.

Serra prevé la adecuación del Pabellón Victoria Eugenia entre el cuarto trimestre de 2027 y el cuarto trimestre de 2029; la conexión soterrada entre el Palau Nacional y el Pabellón Victoria Eugenia entre el primer trimestre de 2028 y el cuarto trimestre de 2028 y el inicio de la adecuación del Palau Nacional está prevista para el primer trimestre de 2028.

Vista aérea del monasterio de Sant Pere de Rodes en Port de la Selva. / M. Jurado

Cabestany, el Picasso del siglo XII

La muestra dedicada al Maestro Cabestany, del 19 de marzo el 29 de junio de 2026, pretende poner en valor la originalidad y “modernidad” de este artista al que muchos consideran el “Picasso del siglo XII” dentro del contexto del románico europeo. Se pondrá el foco en la abadía benedictina de Sant Pere de Rodes y su larga y agitada historia patrimonial. El monasterio se ha convertido en un mito contemporáneo de la historia del arte románico.

La exposición reunirá más de cien obras de escultura, pintura, manuscritos iluminados, dibujos y documentos, algunos de ellos inéditos. El visitante encontrará obras de arte románico, sarcófagos romanos, piezas reutilizadas o brutalmente fragmentadas, relatos de viajeros, informes sobre el desmantelamiento del monasterio y testimonios de la recuperación de la memoria del lugar. Su obra mayor, la extraordinaria portada occidental de Sant Pere de Rodes en mármol, desgraciadamente destruida en el primer tercio del siglo XIX, será uno de los ejes principales del proyecto.

Jujol el discreto

La segunda gran muestra es la dedicada a Jujol después de la donación de todo el fondo documental del arquitecto que la familia ha realizado el Coac y al museo. Se podrá ver del 26 de noviembre al 28 de marzo de 2027. La muestra coincide con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, que Barcelona celebrará en el año 2026. La exposición recogerá obras de Antoni Gaudí, Bruno Taut, Vladímir Tatlin y Henry Matisse.

Una visitante dentro de la Casa Planells, durante el 48h Open House de Barcelona en 2024. / JORDI OTIX

“Ya hace una cincuentena de años que Josep Maria Jujol es un arquitecto de culto”, escribe Perejaume en una nota facilitada por el museo. “Potente y delicada a la vez, a la obra de este arquitecto le gusta ser percibida y discreta a partes iguales. Por eso, cautelosos ante una propuesta de exposición, querríamos saber exponerla y ocultarla como se merece”, sugiere el texto de forma un tanto misteriosa.

Sijena, Rosalía y la polémica

La polémica de Sijena ha sobrevolado la presentación de la programación. “Quien dice que el concierto de Rosalía pone en peligro las pinturas de Sijena y serrarla en 72 trozos no, ha de ir al médico”, ha dicho Serra. “Estoy bien, animado. No me ha afectado mucho porque he pasado por problemas de salud que han cambiado mi manera de tomarme las cosas. La gente nos imagina a los trabajadores del MNAC tomando ansiolíticos, pero estamos bien y nos los pasamos bien trabajando”.

Preguntado sobre el adelanto electoral en Aragón, no ha querido entrar directamente en el tema. “Hay demasiada gente con agencia propia. Yo no tengo, mi agenda es la del museo. Echo a faltar un poco de empatía, aunque entiendo que es un momento de ruido y que todo el mundo tiene miedo de perder lo suyo. A veces lamento una visión pequeña de las cosas”, ha concluido.