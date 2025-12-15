La librería Finestres sigue creciendo en Barcelona y abrirá un nuevo local en el barrio de Gràcia

El imperio Finestres sigue creciendo en Barcelona y planea una nueva apertura en el barrio de Gràcia, a pocos metros de Taïfa Llibres y a tocar de los Cines Verdi. Será la cuarta librería que el empresario y mecenas cultural Sergi Ferrer-Salat ponga en marcha desde que en abril de 2021 inauguró en el número 249 de la calle Diputació su local-bandera, un "proyecto cultural total" de 550 metros cuadrados y más de 45.000 libros dispuestos entre sofás, tresillos y elegantes lámparas de lectura.

Cuatro años y otras dos librerías después -amén de un nuevo espacio en Diputació 253, justo al lado del establecimiento original, anunciado a principios de 2025 pero sin fecha aún de inauguración-, la (ya) cadena de librerías se expande por la ciudad y remonta el Eixample para instalarse en la calle Verdi, esquina La Perla, donde un cartel anuncia que el antiguo local de gofres y crepes que llevaba una buena temporada cerrado ya tiene nuevo inquilino.

Según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la librería y al empresario barcelonés, será ahí donde, en algún momento de 2026, se instale una nueva Finestres que, en realidad, no será tanto una librería al uso como un 'spin off' de la sección de ensayo del local de la calle Diputación; una extensión en forma de centro cultural especializado en literatura geopolítica y, muy especialmente, en el conflicto Israel-Palestina. Un espacio de diálogo y reflexión que obedece a una de las grandes inquietudes de Ferrer-Salat, a quien se pudo ver el pasado mes de octubre despidiendo a la flotilla por Gaza en el Puerto de Barcelona.

Se da el caso que el pasado mes de julio, la librería Finestres de la calle Diputació 249 sufrió "un acto de destrucción del patrimonio cultural y un atentado contra la voz del pueblo palestino y la libertad de expresión" después de que un hombre atacara deliberadamente una treintena de libros sobre la cuestión palestina expuestos la sección de ensayo del local. Según denunció la librería, un hombre derramó intencionadamente un vaso de café sobre copias de títulos dedicados específicamente a Gaza como 'El rabo mueve al perro', de Martín Alonso Zarza, 'La insumisa de Gaza', de Asmaa Alghoul y Sélim Nassib, 'El mundo después de Gaza', de Pankaj Mishra e 'Historias de Gaza', de Mikel Ayestaran.

"La sección específica sobre Palestina contiene una veintena de títulos sobre su historia y presente, además de una columna temática y un lineal con obras más antiguas", detallaron entonces desde la librería. Con el nuevo local, no solo se prevé que la sección crezca, sino que Finestres reforzará lo que en su día se reivindicó como "compromiso con el pensamiento crítico, la pluralidad de opiniones y la defensa de la cultura como espacio de diálogo y resistencia".

La nueva Finestres de la calle Verdi se suma a la apertura, el pasado mes de febrero, de una nueva librería en Palamós en el mismo local el que estaba la antigua librería Gavina, y al desembarco en 2022 de la segunda Finestres, ubicaba en el número 250 de la calle Diputación y dedicada al cómic, las artes plásticas y alrededores. Además, desde la Fundació Finestres se impulsan becas de ensayo, premios de narrativa en castellano y catalán y de cómic en catalán por valor de 240.000 euros y se ha puesto en marcha una residencia literaria por la que en los últimos cuatro años han pasado autoras como Sheila Heti, Sally Rooney, Mónica Ojeda, McKenzie Wark, Mariana Enríquez y Leila Guerriero, entre otras.

La apertura de una nueva librería es siempre motivo de alegría después de ver cerrar a muchas emtre 2019 y 2022, algunas de de ellas tiendas históricas en el centro de la capital catalana. En la actualidad en Barcelona 38 de los 73 barrios no tienen ninguna librería. Los distritos de Nou Barris y Horta-Guinardó presentan extensos desiertos librescos. En contraposición, la Dreta de L'Eixample concentra el 20% de las librerías de Barcelona y en los últimos años atrae a 'expats' que ofrecen literatura en inglés y otros idiomas.