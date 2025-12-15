Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Barack Obama, Elijah Wood...La muerte del director Rob Reiner causa conmoción en el mundo de la política y el arte

Rob Reiner interviene en el Festival de Cine de Tribeca, en abril del 2007.

Rob Reiner interviene en el Festival de Cine de Tribeca, en abril del 2007. / Richard Drew / Associated Press

EFE

EFE

Madrid
Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron este lunes conmovidos por la muerte del director estadounidense Rob Reiner, quien fue encontrado muerto junto a su esposa el domingo en su casa de Los Ángeles.

"Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", escribió el expresidente Barack Obama en X.

"Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica", agregó.

La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris señaló, por su parte, que "la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura".

Y el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos".

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sentía “horrorizado al enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa” Michele.

Roseanne Barr, conmocionada

"Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una farsa. Rezo por justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras", señaló en redes la actriz Roseanne Barr.

James Woods, quien protagonizó 'Fantasmas del pasado' ('Ghosts of Mississippi'), dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su "buen" amigo. "Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo", precisó en X.

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

Investigación de homicidio

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, el suceso es investigado como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

Era conocido por trabajos como actor en 'All in the Family' (1971), 'This is Spinal Tap' (1984) y 'El lobo de Wall Street' (2013).

Y como director por 'When Harry Met Sally' ('Cuando Harry encontró a Sally'), una de sus películas emblemáticas, 'La princesa prometida', 'Algunos hombres buenos', 'Misery' y 'Cuenta conmigo'.

