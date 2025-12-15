En Los Ángeles
El actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, hallados muertos acuchillados en su casa
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'.
De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.
Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.
De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.
Conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013). Y como director, una de sus películas emblemáticas, ´Cuando Harry encontró a Sally...´.
- Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
- Eterno Robe', artículo de David y Jose Muñoz (Estopa)
- La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
- Buenafuente y Sílvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por motivos de salud: 'No tengo que acelerar una recuperación
- Muere el legendario actor Héctor Alterio a los 96 años
- La vida del conocido escritor Dan Brown en Barcelona: “He vivido en la plaza de Catalunya y hacía la compra en la Boqueria
- Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por 'Águila roja Amar es para siempre' o 'Machos alfa
- La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros