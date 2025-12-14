15 títulos de literatura en castellano para regalar estas Navidades 2025

Dos jóvenes autoras como la zaragozana María Bastarós y la gallega Lucía Solla Sobral se suman a la renovación temática que las escritoras están imprimiendo a la literatura en castellano con temas tan delicados como el peso de las relaciones familiares y la violencia no necesariamente explícita en la pareja, contemplados desde una perspectiva de género. Junto a ellas se sitúan las veteranas Cristina Fernández Cubas y Ana María Shua, maestras del relato, sin olvidar la recuperación de la segunda novela de Marina Enriquez (‘Como desaparecer completamente’) cuando todavía no había explorado el terreno del género fantástico.

Este final de año trae una buena muestra de literatura latinoamericana, especialmente argentina. Amén de las ya mencionadas, encontramos a Martín Caparrós con ‘Bue’ y a Federico Falco con ‘Un cementerio perfecto’. Además, este año, el Cervantes ha recaído en la prosa evocadora del mexicano Gonzalo Celorio.

'Lo que no se ve' Autora: Cristina Fernández Cubas Editorial: Tusquets 168 páginas. 18,90 €

Dueña y señora del control de los mecanismos narrativos que producen la inquietud, Cristina Fernández Cubas se toma con tranquilidad sus entregas cuentísticas, sabedora de que es una maestra absoluta del asunto. En estos seis cuentos desfilan sus obsesiones habituales: el peso de la infancia, la capacidad de producir extrañeza en espacios singulares y cerrados, lo que no se acaba de decir… El resultado, memorable como siempre.

'Ese montón de espejos rotos' Autor: Gonzalo Celorio Editorial: Galaxia Gutenberg 504 páginas. 23,90 €

Para Gonzalo Celorio, la memoria familiar ha servido de sustrato tanto a crónicas como a novelas que desarrollan la idea de cómo reconstruimos el pasado. La concesión del Premio Cervantes 2025 ha coincidido con la aparición de este volumen de memorias en la que sigue la trayectoria del niño poco atendido que fue -el menor de 11 hermanos- y las derivas de su vocación literaria.

'Mil cosas' Autor: Juan Tallón Editorial: Anagrama 152 páginas. 18,90 euros

Siempre es mejor enfrentarse a la lectura de una novela con la mayor inocencia, pero avisados quedan de que aquí lo que habíamos creído que nos contaban acaba siendo otra cosa. Eso hace que cambiemos una cierta mirada entre simpática y condescendiente por una relectura muy seria que hará que esta pequeña novela con aliento de cuento no se nos vaya de la cabeza en mucho tiempo.

'Bue' Autor: Martín Caparrós Editorial: Random House 304 páginas. 21,90 €

Sin que se haya apagado el eco de sus recientes memorias, en las que revelaba que padecía ELA, el prolífico periodista y narrador argentino afincado en Madrid lanza esta novela que tiene la ciudad de Buenos Aires como protagonista absoluta. Un fresco atravesado por miles de personajes e historias para crear una sinfonía que refleja el último siglo de un lugar lleno de hallazgos y contradicciones.

'El hotel de los corazones rotos' Autor: Eduardo Rabasa Editorial: Galaxia Gutenberg 280 páginas. 20 €

El escritor, editor y músico mexicano sigue a Bruno Balado, un chico sin atributos que no atreve a dar ningún paso efectivo en la vida hasta que en un momento de iluminación encuentra por la calle uno de esos disfraces gigantescos con los que se animan las fiestas infantiles. Es un disfraz de Elvis, lo único que le apasiona a Bruno, y ese reconocimiento se convertirá en su razón de ser. Una novela tan divertida como patética.

'Comerás flores' Autora: Lucía Solla Sobral Editorial: Libros del Asteroide 248 páginas. 19,95 €

¿Por qué cuesta tanto detectar las dinámicas de maltrato dentro de la pareja? La joven autora gallega profundiza en ello a través de una prosa poética mezclada con golpes de crueldad mostrando la relación entre una veinteañera y su pareja, un hombre de 45 años, que acabará anulándola, en el delicado momento en el que la verdadero identidad de ella está formándose. Ha sido un éxito instantáneo en las librerías.

'Criaturita' Autora: María Bastarós Editorial: Seix Barral 336 páginas. 20,90 €

Experta en crear atmósferas malrrolleras asociadas a paisajes concretos, María Bastarós pone en pie aquí una especie de 'thriller' -aunque en el fondo no lo sea- sobre una chica obsesionada por la posible existencia de un monstruo que habitaría un lago cercano. No tanto una novela de terror -está escrita con humor- como la constatación de que la familia o la soledad pueden hacernos mucho daño.

'La historia de Horacio' Autor: Tomás González Editorial: Sexto Piso 200 páginas. 18,90 €

El autor colombiano es un maestro en la celebración de las vidas pequeñas, contempladas en muchas ocasiones en su etapa final. Fue así en la exquisita ‘La luz difícil’ y vuelve a cumplir con este retrato, entre poético e intimista, de un hombre rodeado de una amplia familia y de bonitos objetos que atesora. Todo ello relatado en un estilo reflexivo y sencillo.

'Un cementerio perfecto' Autor: Federico Falco Editorial: Anagrama 208 páginas. 18,90 €

El excelente escritor argentino Federico Falco, que fue finalista del Premio Herralde con su novela ‘Los Llanos’, es especialmente reconocido en su faceta de cuentista. En estos relatos serenos y contemplativos sigue a varios personajes callados e introspectivos que habitan el interior del país a través de paisajes neblinosos y secos, reflejo de la vida interior de estos.

'Canon de cámara oscura' Autor: Enrique Vila-Matas Editorial: Seix Barral 224 páginas. 19,90 €

Nuevo volantazo en la trayectoria vilamatiana para regresar con acierto a una de las etapas por las que mejor se le considera, la de la feliz ‘Bartleby y compañía’. Aquí el protagonista, un sofisticado robot, recibe el legado de establece un personal y atípico canon literario en 71 libros, una biblioteca ideal destinada a cambiar la vida de quien los lea.

'El cuerpo roto' Autora: Ana María Shua Editorial: Páginas de Espuma 192 páginas. 19 €

Maestra del microrrelato, la argentina Ana María Shua doce cuentos largos bajo un tema que siempre le ha fascinado, la enfermedad. Y para acercarse a ella se vale de distintas aproximaciones: empezando por el paciente, siguiendo por la familia que lo cuida y lo apoya, y acabando en el otro extremo, a médicos y personal sanitario. En el fondo, no deja de ser una forma de hablar de la muerte.

'Cómo desaparecer completamente' Autora: Mariana Enríquez Editorial: Anagrama 200 páginas. 19,90 €

Esta fue la segunda novela de la autora, después de la iniciática ‘Bajar es lo peor’, en la que profundiza en los aspectos más terribles, pero poderosamente reales, en los que estaba sumida la juventud argentina a principios del XXI con el trasfondo de las drogas y la crisis económica del corralito. Su mirada gótica tardaría en llegar, pero el sustrato social ya estaba aquí.

'La edad infinita' Autora: Miriam Reyes Editorial: Tránsito 184 páginas. 18,95 €

Impresionante el salto que ha dado la poeta orensana, ganadora del Premio Nacional de Poesía el pasado año, con esta su primera novela basada en su propia experiencia de exiliada. A los 8 años, Reyes se trasladó desde la casa de sus abuelos en Galicia hasta la de sus padres en Caracas. El resultado es una reflexión profunda sobre la migración y el desarraigo contemplado desde la intimidad y la perspectiva social e histórica.

'Marciano' Autora: Nona Fernández Editorial: Random House 446 pàginas. 20,81 €

Con el refrendo del Premio Sor Juana Inés de la Cruz por ‘La dimensión desconocida’ y el amor declarado de Patti Smith, la autora chilena Nona Fernández sigue la trayectoria de Mauricio Hérnández Norambuena, más conocido como el comandante Ramiro quien participó en el atentado contra Pinochet y fue encarcelado por el asesinato de un senador. Para quienes disfrutaron con ‘La llamada’, de Leila Guerriero.

'Cuentos atados a la pata de un lobo' Autora: Angélica Liddell Editorial: Malas Tierras 256 páginas. 21 €

Dramaturga y mujer de teatro irrenunciablemente radical en obras de visión insoportable en ocasiones, Angélica Liddell debuta en la narrativa con este puñado de relatos en forma de poemas, reflexiones filosóficas y fábulas en los que convoca horrores sin cuento. Nada hay de correcto en estas historias crueles y violentas que buscan la belleza a través del dolor. No apto para todos los públicos.