Inspiración para 'Origen'
La vida del conocido escritor Dan Brown en Barcelona: “He vivido en la plaza de Catalunya y hacía la compra en la Boqueria"
Me ponía gorra y gafas de sol y visitaba sitios como La Pedrera para explorar y buscar algo que me inspirara para escribir", ha explicado
El auténtico secreto de Dan Brown: traductores bajo llave y un manuscrito a prueba de 'hackers' para evitar filtraciones
Dan Brown: "Estoy convencido de que la conciencia humana sobrevive a la muerte del cuerpo"
Zoe Campos
No es nuevo el amor que procesa Dan Brown por Barcelona, ciudad en la que se centra la mayoría de la trama de su libro 'Origen'. El pasado jueves, el escritor fue a “divertirse a El Hormiguero” para promocionar su último libro titulado ‘El último secreto’, que está protagonizado también por su histórico personaje el profesor Robert Langdon, el mismo que recorrió la ciudad condal y Catalunya.
Según ha contado Brown a Pablo Motos, nació en 1964 en Estados Unidos, donde aprendió el arte de la literatura en la Universidad de Amherst y en la Academia Phillips de Exeter. Pero esto no ha impedido que Brown sienta “un profundo amor hacia España”.
Cuando presentó 'Origen', el autor explicó de donde nace su pasión por el país. "Es el primero que visité fuera de los Estados Unidos. Tenía 16 años y estuve viviendo en Asturias con una familia maravillosa. Durante mi visita, me enamoré de la cultura, de la historia y, sobre todo, de la gente y su lengua. Después he regresado once veces a España (muchas más de las que he visitado ningún otro país), incluso durante un año asistí a clases en la Universidad de Sevilla", dijo en 2017. De hecho, el escritor ha contado en otras ocasiones que ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o Bilbao forman parte de las páginas de sus novelas.
La Pedrera, un lugar donde inspirarse
Pero más allá de aparecer en sus obras, Barcelona ha sido importante en la vida de Brown. “He vivido en la plaza de Catalunya y hacía la compra en la Boquería. Me ponía gorra y gafas de sol y visitaba sitios como La Pedrera para explorar y buscar algo que me inspirara para escribir", ha explicado.
Este es el principal motivo para que en 'Origen' Barcelona se convierta en un escenario cargado de simbolismo, donde el protagonista recorre lugares emblemáticos como el Monasteri de Montserrat, la Sagrada Familia o la Casa Milà. Zonas relevantes en la ciudad condal donde el autor también se ha perdido. Por ello, también cita Els Quatre Gats, el Cafè de l’Òpera o el Parc Güell.
"Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas; un lugar poseedor de una rica tradición e historia que, al mismo tiempo, no deja de labrar el futuro innovando en ciencia y tecnología. Por este motivo, cuando me dispuse a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supe que solo podía escoger un lugar para ambientarla", dijo el autor cuando presentó el libro en Barcelona.
- Eterno Robe', artículo de David y Jose Muñoz (Estopa)
- Directo | Última hora y reacciones a la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro
- La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros
- Gustavo Dudamel y María Valverde: 'Hemos creado una historia inspiradora
- Buenafuente y Sílvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por motivos de salud: 'No tengo que acelerar una recuperación
- El Mago Pop prepara una gira que empezará en el Bernabéu y acabará en el Camp Nou
- Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por 'Águila roja Amar es para siempre' o 'Machos alfa
- Rosalía agota las entradas para el 'Lux Tour' en Europa