La sala Salamandra cumple 30 años convertida en bastión de la música en directo y prepara una ampliación de 500 metros

Premio ARC a la mejor programación y sala de Catalunya en 2018 y con una velocidad de crucero de entre 80 y 100 conciertos al año, Salamandra no necesita presentar credenciales a estas alturas. Aunque no está de más señalar algunos momentos estelares de la también discoteca de L'Hospitalet en sus 30 años de trayectoria, que cumplirá el 21 de junio de 2026.

De las cuatro ediciones del Concurs Pop-Rock Ciutat de L'Hospitalet, organizado por Salamandra junto con el ayuntamiento de la ciudad, Örn (de donde saldría Mürfila) ganó la de 1998, Trimelón de Naranjus (de donde saldría Muchachito Bombo Infierno) ganó la de 1999 y Love of Lesbian ganó la de 2000. "Parece que no lo hicimos mal", dice David Lafuente, cofundador y director de la sala.

Estopa ofreció allí en 2000 su primer concierto con banda en Catalunya, el segundo en España. Los padres de los hermanos Muñoz fueron a inspeccionar la sala una semana antes, "en plan 'a ver dónde van a tocar nuestros niños'", recuerda Lafuente, cuyas antenas en las tres tiendas de discos de L'Hospitalet donde compraba Salamandra le informaron de que el primer elepé del dúo iba como un tiro. Por eso programó a Estopa. Un instante después, el grupo llenaba pabellones deportivos. Ya no existe ninguna de las tres tiendas de discos. Lafuente considera que la mayor satisfacción del programador es dar con artistas que están "a punto de caramelo". Un 'who is who' de las órbitas indie y mestiza pasó por Salamandra "antes de petarlo".

Refugio

En sentido contrario, la sala fue uno de los refugios favoritos de Manu Chao en los primeros 2000, cuando 'Clandestino' y 'Próxima estación... Esperanza' le habían convertido en una estrella global, papel en el que se encontraba incómodo. Salamandra acogió varias tandas de los atómicos conciertos 'secretos' de Chao y su proyecto del momento. La dinámica era: horas de ensayo, cena y concierto a reventar pese a que el artista utilizaba seudónimo. Y así hasta cuatro días seguidos. Lafuente conoció a Chao en Terrassa, a altas horas de la madrugada, y deslizó que la sala estaba equipada con altavoces de la serie F2 de Martin Audio. Carambola: el equipo preferido de Chao, que dijo que la mañana siguiente se pasaría por ahí. Contra todo pronóstico, apareció con su bicicleta. Fue el principio de una relación duradera. "No hay artista más indie que Manu", señala Lafuente.

30 años de conciertos en la sala Salamandra de L'Hospitalet. Los Planetas 2000 / Archivo Salamandra.

Núcleo del Districte Cultural

Blasones al margen, Salamandra está muy viva en vísperas de su 30º aniversario. De un día a otro espera la autorización municipal definitiva para iniciar una ampliación de 500 metros cuadrados en el solar colindante que la empresa compró a una antigua cementera. Según el proyecto, la sala principal quedará en su aforo de 800 personas, con mejoras en el 'backstage', y el conjunto ganará una sala de conciertos para 200 personas y una terraza para que no molesten en la calle los 'marditos fumadores', dicho sea con voz de Gato Jinks. Entre un año y un año y medio calcula Lafuente que tardará la ampliación en estar concluida.

Núcleo, por ubicación, y un poco germen, por dar la tabarra con ideas al consistorio, del Districte Cultural de L'Hospitalet, Salamandra tiene una queja importante sobre esta reconversión parcial de una zona industrial castigada por la crisis de 2008 en un tejido de espacios culturales. "El problema es que no hay la misma mirada desde Alcaldía, Cultura, Educación y Juventud que desde otras áreas a las que afectan estas actividades como Seguridad Ciudadana o Urbanismo", expone Lafuente. Resultado: exigencias y lentitud. La ampliación de Salamandra es un ejemplo, pero también las sufren el proyecto Estufa Fría, de Sergi Caballero, o el desembarco de Village Underground, con sedes en Londres y Lisboa. El urbanismo obligó a desplazarse a Salamandra de la avenida del Carrilet, 301, a la avenida del Carrilet, 235.

Acto de fe

Será por aniversarios. En 2026 Salamandra cumplirá 30 años, pero también cumplirá años redondos, 20, el festival Lets, iniciativa de la sala. Entre Salamandra, River, L'Oncle Jack y El Pumarejo se distribuirá la programación a lo largo de casi un mes. Cuando el Lets se planteó crecer, decidió hacerlo repartiendo el cartel entre salas de distinta capacidad de L'Hospitalet. Como "acto de fe" califica Lafuente haber programado actuaciones del Lets 2026 en El Pumarejo, espacio cultural autogestionado clave, por ejemplo, en el despegue de Tarta Relena. Tiene ahora mismo El Pumarejo la actividad suspendida por unas obras que le reclama el ayuntamiento.

No es ninguna broma

Último aniversario. En 2026 se cumplirán 20 años de la incorporación de Salamandra a la red de Cases de la Música, con la sala de L'Hospitalet, Clap (Mataró) y La Mirona (Salt) como embrión. Ahora hay Cases de la Música también en Terrassa, Manresa, Lleida, Reus y Barcelona. Lafuente considera que las actividades de las Cases de la Música son "totalmente de país", desde programas en la escuela reglada hasta una oferta de becas para artistas emergentes que no es ninguna broma.

Fueron tres amigos del instituto, a los veinte y muy pocos años, los que pusieron en marcha Salamandra. En una época larga se las tuvieron con el Ayuntamiento de L'Hospitalet por la licencia de discoteca, al fin y al cabo la actividad que hace viables económicamente las salas de conciertos privadas. Multas y multas. Eso fue lo que llevó a cancelar el Concurs Pop-Rock Ciutat de L'Hospitalet. Solo querían crear el club al que les gustaría ir como incondicionales de los clubs hospitalenses Depósito Legal y A Saco. Con actuaciones en directo. Pensaban en la gente de L'Hospitalet como público. Un estudio de movilidad que hicieron el año pasado reveló que su clientela procede casi a partes iguales de L'Hospitalet, el Baix Llobregat y Barcelona.