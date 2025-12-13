Muere el actor Peter Greene a los 60 años, villano en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

El actor estadounidense Peter Greene, recordado por sus papeles como criminal y villano en la década de los 90, especialmente en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara', ha fallecido esta semana a los 60 años. Según fuentes cercanas al actor, su cuerpo fue encontrado en su apartamento en Nueva York el pasado martes por la mañana, sin que haya confirmación oficial de las causas de su muerte.

"Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo", dijo su representante y amigo Gregg Edwards, que explicó que Greene estaba a punto de empezar la producción de un thriller independiente llamado 'Mascots' junto a Mickey Rourke.

Nacido en Nueva York en 1965, empezó su carrera como actor en el teatro antes de dar el salto al cine. Fue durante la década de los noventa cuando alcanzó su cima cinematográfica, cómodo en su rol de secundario perturbador y criminal. En 'Pulp Fiction' era Zed, un sádico guardia de seguridad; en 'La Máscara' interpretó a Dorian Tyrell, malvado y mafioso dueño de un club y antagonista de Jim Carrey; participando también en 'Sospechosos habituales'.

Greene también tuvo un papel en 'Alerta máxima 2', protagonizada por Steven Seagal, participando en hasta 95 producciones cinematográficas en toda su carrera.

Intento de suicidio en 1996

"Greene tuvo que luchar contra sus demonios pero los venció", aseguraba su representante en unas declaraciones que recoge el New York Post. Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene se escapó de casa a los 15 años y malvivió en las calles de Nueva York durante un tiempo, cayendo en las drogas y el trapicheo.

En 1996, después de sus más icónicas apariciones en el mundo del cine, tuvo un intento fallido de suicidio. Después, buscó tratamiento para luchar contra las adicciones.