Lluís Cabrera: "Sin dinero no hay política cultural. ¡Que se dejen de rollos!"

Quién hubiera imaginado que desde su pasión por el flamenco y desde el barrio de Verdum acabaría liderando uno de los centros de música más revolucionarios que ha dado Barcelona: el Taller de Músics. Lluís Cabrera (Arbuniel, Jaén, 1954) ha estado al pie del cañón desde el primer día y necesitaba dejar testimonio de todo, y eso ha hecho con el libro 'Taller de Músics. 45 anys'.

¿De dónde surge la idea del libro sobre los 45 años del Taller?

Tenía la necesidad vital de escribir estos artículos para hacer memoria histórica de esta escuela. Considero importante que se sepan los hechos y que se digan las cosas por su nombre. También quería hablar de cuestiones que se están tratando mal, empezando por las personas que lideran en el propio sector y que cuando pides que se hagan las cosas de otra manera se te tiran a la yugular.

No deja bien parado a casi ningún colectivo del sector: Acadèmia de la Música, ASACC, Associació de Músics de Jazz y de Música Moderna...

Es que las asociaciones gremiales de nuestro sector no reivindican lo que toca. No es normal. Se hizo el Pla Integral de la Música y ya es historia porque no se ha hecho nada. Nos hemos apartado de lo prioritario: dar trabajo a los músicos y reforzar la base de la pirámide, los conciertos de club. ¿Por qué en el teatro, la danza y el audiovisual hay un trato diferenciado y cuentan con inversión pública para sostener estos sectores? ¿Por qué un local que programa música en directo cada día en un local para 50 o 60 personas no tiene acceso a ese dinero público para ayudar a pagar a los músicos y poder darles de alta como manda el Estatuto del artista?

Lluís Cabrera, el ya expresidente de la Fundació del Taller de Músics, junto a su sucesor, el exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras, este viernes en la librería Byron. / Sandra Román

Usted dirá.

Si nos uniéramos para defender la cultura de club, las administraciones accederían igual que pasó con la denuncia en 2001. Pero los canales no funcionan, están atascados. Todas las asociaciones y agrupaciones hablan de cursos y conferencias, seguridad, debates... Pero no se reclama dinero, y sin dinero no hay política cultural. ¡Que se dejen de rollos! ¡La fiesta necesita baile y nuestro sector ha de ser activo!

En el libro habla de "un sector que ha pasado de la irreverencia dispersa a la irrelevancia agrupada". ¿En qué se equivocó usted?

Cuando se constituyó la Mesa de Coordinación de la Música Popular se podía haber consolidado un sistema de liderazgo jerárquico para que alguien fuera el interlocutor. Pero, como tengo ideas libertarias y creí mejor tener un sistema asambleario, se acabó diluyéndolo todo. Faltó liderazgo y yo tenía que dedicarme a que el Taller resistiera, siguiera adelante y tuviera un sello propio.

En Catalunya hay según el libro unos 500 lugares donde estudiar música y cinco Escuelas Superiores, el equivalente a la universidad. ¿Son demasiadas?

Me preocupa el runrun en sitios de poder donde se dice que sobran escuelas superiores. Hay mentes preclaras de la cultura que solo quieren la Esmuc, que es pública, y el Conservatori Superior del Liceu, que es privada, en lugar de respetar la riqueza de la diversidad y lo específico de cada centro. Yo he oído decir: "Cada vez que le das un título superior a un alumno tuyo me estás creando a mí un problema porque no hay trabajo para tantos músicos". No se dan cuenta que muchos músicos y muy buenos no tienen título.

Lluís Cabrera, el ahora presidente honorífico del Taller de Músics, este viernes en la librería Byron de Barcelona. / Sandra Román

Y que cada vez hay más escuelas municipales.

¡Es una auténtica fiebre! No sé hasta qué punto es lícito que la música se haya convertido en una extraescolar subvencionada. Debería formar parte del currículum de las escuelas en Primaria y Secundaria, como las matemáticas. En lugar de eso los ayuntamientos se lavan la conciencia montando centros públicos sin dar información ni dialogar con los centros privados de toda la vida que ya existen. ¿Por qué?

Me ha encantado el capítulo sobre el nacimiento de la Esmuc y cómo los profesores del Taller fueron reconocidos.

¡Pues todavía es hora que se reconozca nuestra aportación! Fuimos los primeros en colaborar con el proyecto y muchos de nuestros profesores han acabado allí y los compartimos. Otros están en el Conservatori Superior del Liceu, que ha puesto una cláusula de exclusividad en su contrato para que no puedan dar clases en el Taller, y sí en otros centros. La dignidad debería estar por encima del dinero.

Menuda guerra tienen abierta.

Bueno, yo ya no estoy en el Patronato del Taller más que a título honorífico. Ahora les toca luchar a otros.