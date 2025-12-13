'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' triunfan en los Premios Forqué

'Los domingos' se ha alzado este sábado con el galardón al mejor largometraje de ficción y 'Anatomía de un instante' a la mejor serie en los Premios Forqué, considerados la antesala de los Goya, en una gala que ha estado dedicada a Héctor Alterio, fallecido unas horas antes.

Además de llevarse el premio al mejor largometraje de ficción, la película de Alauda Ruiz de Azua sobre una joven que vive una vocación religiosa ha sumado el galardón de mejor interpretación femenina para Patricia López Arnaiz, que ha dedicado el premio a la directora por su "genuina vocación de investigar lo que nos pasa y lo que escondemos". "Gracias a ti he podido concebir y vivir el estremecimiento", ha dicho.

Un premio que en su categoría masculina se ha llevado José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', una película sobre la homosexualidad en las personas mayores que el actor también ha dedicado a los directores de una "película preciosa con un guion maravilloso", Jose Mari Goenaga y Aitor Arregui.

La 31 edición de estos premios que conceden los productores audiovisuales organizados en Egeda, entidad sin ánimo de lucro presidida por Enrique Cerezo, ha servido además para entregar una medalla de oro a la productora Emma Lustres.

"Los productores independientes no podemos estar en una desigualdad de condiciones como estamos en el mercado. El mercado es maravilloso, pero hay que regularlo", ha dicho la fundadora junto a Borja Pena de Vaca Films ('Hasta el cielo' o 'Celda 211'), que ha añadido que no entiende que "una industria cultural que tan bien representa a este país no tenga un apoyo más grande de nuestras instituciones y nuestros gobiernos sean de derechas o de izquierdas".

'Anatomía de un instante' y 'Flores para Antonio'

Las categorías actorales para series le han dado a Javier Cámara su tercer Forqué por su papel de exjugador olímpico de bádminton en 'Yakarta' -que ha dedicado a "los perdedores y fracasados", como su personaje, además de a su compañera de reparto, la joven Carla Quílez.

Esperanza Pedreño, que no estaba presente, ha recibido el de mejor actriz por el cómico retrato de una pareja de 'Poquita Fe T2', único galardón de la serie que partía como favorita con tres nominaciones.

Pero el galardón a la mejor serie, al que también optaba la anterior, ha sido para 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe de estado del 23-F, y dirigida por Alberto Rodríguez. "De verdad, con Franco no se vivía mejor", ha remarcado su productor, el también actor José Manuel Lorenzo.

Esta edición de los Forqué ha servido asimismo para dar el premio a mejor documental a 'Flores para Antonio' (Isaki Lacuesta y Elena Molina). Su productora y protagonista, Alba Flores, ha recogido el galardón. "Gracias, papá", han sido sus primeras palabras.

'Sorda', de Eva Libertad, que partía como la más nominada, se llevó el premio al cine y educación en valores de los cuatro a los que optaba. 'Decorado' (Alberto Vázquez) ha sido el distinguido en la categoría de animación, y 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, ha obtenido el premio del público.

'Belén', de Dolores Fonzi, ha sido elegida película latinoamericana del año. El mejor cortometraje ha sido 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, donde una expareja se reúne para investigar una agresión a su hijo común.

Ni 'Sirat', de Óliver Laxe, elegida por la Academia de Cine para representar a España en los Óscar ni 'Tardes de Soledad', de Albert Serra, ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2024, han conseguido ser distinguidas en sus respectivas categorías (película de ficción y documental, respectivamente).

Actuaciones musicales e inteligencia artificial

En la gala presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, acompañados por el personaje cómico de la inteligencia artificial 'tía', las actuaciones musicales han sido interpretaciones de canciones importantes en la historia del cine español como 'Ojos verdes', que ha cantado Ruth Lorenzo; 'Porque te vas', que ha cantado Jeanette con Chloé Bird; o 'Nada de nada', por parte de Amaral y Mafalda Cardenal.

Chanel y Nil Moliner han interpretado 'Toda una vida'; Shaila Dúrcal ha rendido homenaje a su madre con 'Más bonita que ninguna' y Marwán ha hecho dúo con Cayetana Guillén Cuervo en 'Quisiera ser', del Dúo Dinámico, en homenaje a Manuel de la Calva, fallecido el pasado mes de agosto. EFE