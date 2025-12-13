El ArtHub de la Fundació 'la Caixa' da sus primeros pasos en el Distrito Cultural de L'Hospitalet

La construcción del nuevo ArtHub de la Fundació 'la Caixa', que comenzó el pasado mes de julio y tiene previsto terminar en 2027, tras 20 meses de obras, avanza en el Distrito Cultural de L’Hospitalet de Llobregat. Las obras se encuentran todavía en la primera fase, que se centra en los trabajos de escombro y la ejecución de la estructura del futuro edificio, que ocupará una superficie total de 10.000 metros cuadrados.

Las obras del nuevo ArtHub de la Fundació 'la Caixa' en L'Hospitalet / FUNDACIÓ 'LA CAIXA'

Una vez completada la estructura, se iniciará la fase de instalaciones y equipamiento para dotar al centro de todos los espacios necesarios. El edificio, que cuenta con una inversión de 12 millones de euros, contará con áreas para la conservación de obras de arte, un taller de restauración, aulas para actividades y diversas zonas logísticas que garantizarán el correcto funcionamiento del espacio.

Colección artística única

La propuesta arquitectónica, diseñada por Pretel Arquitectura, se inspira en un edificio donde el Rijksmuseum de Amsterdan guarda sus obras. El nuevo edificio plantea la ampliación de un sótano y una parcela lateral, dos accesos de vehículos y dos accesos para el personal. El diseño de los espacios y de la circulación en el edificio, y la implementación de un espacio de oficinas y zonas de trabajo óptimas y con luz natural, respetarán los criterios de sostenibilidad.

Las obras del nuevo ArtHub de la Fundació 'la Caixa' en L'Hospitalet / FUNDACIÓ 'LA CAIXA'

Cuando finalicen las obras, el ArtHub recibirá las piezas de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundació 'la Caixa', nacida a mediados de los años 80 e integrada por más de 1.080 obras de 450 artistas, entre los que destacan Bruce Nauman, Gerhardt Richter, Sigmar Polke, Doris Salcedo, Mona Hatoum, Cristina Iglesias, Tacita Dean, Cindy Sherman, Juan Muñoz, Pierre Huyghe, Antoni Tàpies, Ignasi Aballí y Soledad Sevilla.

Centro de referencia

Concebido como un centro de referencia en el ámbito estatal, el ArtHub aspira a convertirse en un lugar de investigación y conservación artística, además de funcionar como un 'think tank' destinado a favorecer el encuentro de profesionales del arte, la cultura y el pensamiento, tanto nacionales como internacionales.

Las obras del nuevo ArtHub de la Fundació 'la Caixa' en L'Hospitalet / FUNDACIÓ 'LA CAIXA'

La Fundació 'la Caixa' busca, además, que este nuevo espacio se consolide como un núcleo de colaboración y creación. Su vocación es generar sinergias con artistas, instituciones y comunidades a escala local, nacional e internacional. El objetivo de la fundación es convertir el ArtHub en un laboratorio de creación, participación e investigación capaz de desarrollar modelos innovadores que puedan extenderse posteriormente al conjunto de la red CaixaForum.