Taylor Swift regresa con la serie documental 'The End of an Era': los entresijos de una gira que hizo historia

Taylor Swift consiguió convertir su gira 'The Eras Tour' en un fenómeno musical a nivel internacional en 2023 y 2024. Con 152 conciertos y una recaudación de más de 2.000 millones de dólares, asistieron a sus 'shows' más de 10 millones de personas. Aunque muchas 'swifties' lograron cumplir su sueño de ver a la artista en vivo, otras muchas se quedaron a las puertas después de intentar conseguir entradas y no lograrlo. Para aquellos que no pudieron asistir a ningún concierto, y para quienes quieran rememorar la experiencia, a partir de hoy, 12 de diciembre, Disney+ estrena la película del concierto entero y, quien tenga ganas de saber más, podrá disfrutar del estreno de la serie documental 'The End of an Era', donde se muestra una visión íntima de la vida de la cantante estadounidense.

En la víspera del cumpleaños de la artista, Disney+ trae 'Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show', que consiste en el vídeo del concierto completo, el que cerró esta gira que ha hecho historia, celebrado el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver (Canadá). La película dura 3 h y 27 minutos, y se incluyen las canciones del álbum 'The Tortured Poets Department', que se añadió al repertorio de los conciertos tras el lanzamiento del disco en 2024. En 2023 ya se estrenó en cines una película del concierto, 'Taylor Swift: The Eras Tour', grabada en varios de los espectáculos que dio en California, y en 2024 la plataforma de streaming trajo 'Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)', que consiste en un montaje exclusivo de la primera película. Esta versión incluye cuatro temas adicionales del concierto principal que no se exhibieron en cines, y también añade una colección acústica después de los títulos de crédito que contiene cuatro actuaciones inéditas.

Hoy también se estrena la docuserie 'Taylor Swift: The End of an Era', donde se narra el desarrollo, el impacto y los entresijos que rodearon el fenómeno del 'The Eras Tour'. En esta temporada de 6 episodios se ofrece una visión íntima de la vida de la cantante durante la gira que despertó fascinación, emocionó a fanes de todo el mundo y acaparó la atención mediática durante 21 meses. En la serie documental aparecen familiares, amigos, bailarines y miembros del quipo técnico, así como otros artistas que participaron en los conciertos, como Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Ed Sheeran y Florence Welch, lo que ofrece una visión inédita de lo que supuso la creación de un fenómeno de tal magnitud. Además, también aparece su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, quien apareció como bailarín sorpresa en el escenario de uno de los conciertos de Londres.

La serie enseñará cómo a la cantante se le ocurrió la idea de hacer el 'The Eras Tour', que hizo un repaso por su extensa discografía, y cómo fue el proceso de planificación, los ensayos, momentos en el backstage y escenas inéditas para mostrar lo que fue, como explica en el tráiler, "un periodo crucial y trascendental en mi vida y en la de todos los que se involucraron en la gira".

A partir de hoy están disponibles los dos primeros episodios, los dos siguientes se podrán ver el 19 de diciembre, y los últimos estarán en la plataforma el 26 de diciembre.