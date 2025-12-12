Rosalía se corona en la lista de 'Vogue' de los 55 mejor vestidos del 2025: "Conocida por recurrir a Dios -y a un McQueen 'vintage'- tras una ruptura devastadora"

Con todo 'sold out' en Europa para su gira 'Lux', Rosalía no solo tiene a las revistas especializadas de música a sus pies -'Billboard' asegura que su cuarto disco es el segundo mejor del año; 'Rolling Stone' le da la medalla de bronce, y 'The New York Times' también la ha incluida en sus 25 mejores del 2025-, sino también a las de moda.

'Vogue', la 'biblia' de la moda, también ha incluido a la artista catalana entre sus 55 personajes famosos "mejor vestidos del 2025".

Junto a varias fotos de la diva, de blanco y con el 'look' negro de Balenciaga con maxigafas que llevó a los premios Los40 en el Roig Arena, durante la última Semana de la Moda de París, el recopilatorio escribe, sarcástico: "Conocida por: Recurrir a Dios -y a un McQueen 'vintage'- tras una ruptura devastadora. De las cenizas surgió 'Lux', la obra multilingüe de Rosalía que invoca a la santidad y al pecado por igual. Olvídate del flequillo descuidado: optó por una aureola decolorada. El mejor atuendo de 2025: Su angelical combinación blanca de Palomo Spain y su antigravedad vestido negro de organza que cubría los ojos durante la Semana de la Moda de París eran a partes iguales simplistas y dramáticos".

Por último, 'Vogue' anima a los muy fans a encontrarse con ella "difundiendo la buena palabra en su gira 'Lux', que comienza [en tierras norteamericanas] en Miami el 4 de junio.

La lista completa

Además de Rosalía, para la revista de referencia en la industria de la moda, también han destacado por su estilazo este 2025 los siguientes personajes: