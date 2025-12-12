Diva en racha
Rosalía se corona en la lista de 'Vogue' de los 55 mejor vestidos del 2025: "Conocida por recurrir a Dios -y a un McQueen 'vintage'- tras una ruptura devastadora"
La 'biblia' de la moda se rinde a la artista catalana y al 'Lux' místico de su nueva era
'Lux' de Rosalía, segundo mejor álbum del año según la revista 'Billboard'
La revista 'Rolling Stone' sitúa 'Lux' de Rosalía entre los tres mejores discos del año
Con todo 'sold out' en Europa para su gira 'Lux', Rosalía no solo tiene a las revistas especializadas de música a sus pies -'Billboard' asegura que su cuarto disco es el segundo mejor del año; 'Rolling Stone' le da la medalla de bronce, y 'The New York Times' también la ha incluida en sus 25 mejores del 2025-, sino también a las de moda.
'Vogue', la 'biblia' de la moda, también ha incluido a la artista catalana entre sus 55 personajes famosos "mejor vestidos del 2025".
Junto a varias fotos de la diva, de blanco y con el 'look' negro de Balenciaga con maxigafas que llevó a los premios Los40 en el Roig Arena, durante la última Semana de la Moda de París, el recopilatorio escribe, sarcástico: "Conocida por: Recurrir a Dios -y a un McQueen 'vintage'- tras una ruptura devastadora. De las cenizas surgió 'Lux', la obra multilingüe de Rosalía que invoca a la santidad y al pecado por igual. Olvídate del flequillo descuidado: optó por una aureola decolorada. El mejor atuendo de 2025: Su angelical combinación blanca de Palomo Spain y su antigravedad vestido negro de organza que cubría los ojos durante la Semana de la Moda de París eran a partes iguales simplistas y dramáticos".
Por último, 'Vogue' anima a los muy fans a encontrarse con ella "difundiendo la buena palabra en su gira 'Lux', que comienza [en tierras norteamericanas] en Miami el 4 de junio.
La lista completa
Además de Rosalía, para la revista de referencia en la industria de la moda, también han destacado por su estilazo este 2025 los siguientes personajes:
- Alex Consani, modelo
- Bad Bunny, cantante
- Jenna Ortega, actriz
- Ayo Edebiri, actriz
- Doechii, rapera
- Jennifer Lawrence, actriz
- Colman Domingo, actor
- Myha'la, actriz
- Rihanna, cantante y empresaria
- A$AP Rocky, rapero/actor/diseñador
- Haider Ackermann, diseñador
- G-Dragon, rapero
- Pamela Anderson, actriz
- Paloma Elsesser, modelo
- Zoë Kravitz, actriz
- Shai Gilgeous-Alexander, atleta
- Timothée Chalamet, actor
- Miuccia Prada, diseñadora
- Cate Blanchett, actriz
- Tyla, cantante
- Rama Duwaji, artista y esposa del alcalde de Nueva York
- Alexander Skarsgård, actor
- India Bradley, bailarinao
- Kendall Jenner, model
- Addison Rae, cantante
- Venus Williams, tenista
- Peggy Gou, DJ
- Willy Chavarria, diseñador
- Greta Lee, actriz
- Clairo, cantante
- Teyana Taylor, actriz y cantante
- Hailey Bieber, modelo y empresaria
- Papa León XIV
- Vicky Krieps, actriz
- Jeremy Strong, actor
- Guillaume Diop, bailarina
- Elle Fanning, actriz
- Andre Walker, diseñador
- Emma Chamberlain, 'influencer'
- Yoshinobu Yamamoto, deportista
- Cole Escola, actor y escritor
- Solange, cantante
- Jacob Elordi, actor
- Hannah Traore, galerista
- Chappell Roan, cantante
- Eva Victor, actriz
- Anok Yai, modelo
- Michelle Obama, exprimera dama
- Chloë Sevigny, actriz
- Phyllis Kao, subastadora
- Tyler, the Creator, rapero
- Roya Shanks, actriz
- Laufey, cantante
- Deb Haaland, política
