Relevo histórico en el Taller de Músics: el exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras sucede a Lluís Cabrera al frente del Patronato

Como en el libro 'Taller de Músics. 45 anys', su principal autor y alma de la escuela, Lluís Cabrera, habló claro y dejó entrever que, aunque se retire oficialmente del Patronato de la Fundació Taller de Músics, seguirá dando guerra. Esa es la sensación que quedó entre el nutrido grupo de personas que llenó la librería Byron durante el acto de presentación de la obra conmemorativa. Además, sirvió para anunciar que Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació entre 2006 y 2010, será el nuevo presidente del Patronato. También se presentó a la mexicana Eunice Romero como directora y se anunció que entre los vocales figuran músicos como Miguel Poveda, Santiago Auserón y Joan Albert Amargós. "El único punto que nos guiará es mantener el espíritu, los objetivos y los valores del Taller de estos 45 años. Una gran trayectoria ahorra muchos discursos", señaló Tresserras.

Faltaron sillas en el acto de presentación del libro que celebra los 45 años del Taller de Músics. Representantes del Ministerio de Cultura como Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura; el exconseller de Interior y diputado Joan Ignasi Elena, presidente de la Comissió de Cultura del Parlament; y del Ayuntamiento de Barcelona estaba, entre otros, Eva Soria, directora de Sectors Culturals del Icub. También acudieron representantes de otros centros de música catalanes. Todo el mundo escuchó atentamente la entrevista que el periodista Nando Cruz le hizo a Cabrera, que ostentará el cargo de presidente honorífico. Evidentemente, al protagonista le costó ceñirse a la idea inicial de no sobrepasar los diez minutos por respuesta. La cantidad de anécdotas y temas paralelos de Cabrera dieron mucho de sí.

"Estamos vivos de milagro", dijo al empezar el acto el fotógrafo Joan Tomàs, que es una de la treitena de personas que han escrito un artículo para el libro y que denotan la fuerza, cariño y admiración que despierta este centro, pero también lo duro que ha sido y es su lucha por sobrevivir y prosperar. "Al principio nos llamaban los 'sudacas', hasta 1990 no fuimos reconocidos por las instituciones", recordó Cabrera.

Más allá seducir a los músicos para estudiar jazz, flamenco y música moderna supo que su misión era reivindicar y defender a ultranza el Taller a raíz de un comentario. "Esto es un chiringuito", escuchó decir al miembro de un quinteto que, pudiendo ir a otra parte, solicitó ensayar un sábado en las humildes salas del Taller en la calle Requesens. Y es que, como en las peñas flamencas, lo importante para él siempre ha sido el contenido, lo que pasa en el aula y en el escenario. "Se aprende tanto en clase como haciendo un concierto, siempre lo hemos defendido".

La dignidad del artista y su reconocimiento también ocupó gran parte de la conversación y aplaudió que en las pasadas fiestas un grupo de 15 jóvenes músicos del Taller se plantaran y no tocaran en La Mercè porque se les rebajaba el caché al considerarlos alumnos en práctica. "El Ayuntamiento no puede pagar solo 1.000 euros a un grupo de 15 jóvenes músicos y 40.000 a otros grupos", dijo, quejándose del poco respeto hacia las nuevas generaciones. Y se sulfuró al recordar que haya técnicos del Ayuntamiento con capacidad para contratar y generar mucho trabajo para los músicos que quieran ningunear a los futuros músicos de su ciudad. "Durante años estos músicos tenían contratos como cualquier otro, no de prácticas".