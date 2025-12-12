Personajes públicos que 'frenan' para cuidarse: de Buenafuente a Rozalén y Valeria Castro

Los problemas de salud mental, el estrés, el cansancio y la presión mediática han empujado a muchos personajes públicos a tomarse un respiro para cuidarse y en los últimos meses Rozalén, Manuel Carrasco, Valeria Castro y Andreu Buenafuente han anunciado una pausa para poder recuperar fuerzas.

Buenafuente anunció hoy viernes que no presentará las campanadas de 2025 junto a la actriz Silvia Abril debido a su baja médica por estrés. "Hubo un momento en el que no pude y mi cuerpo me pidió parar".

Igualmente, esta misma semana, el cantante Manuel Carrasco anunció una pausa de sus conciertos tras concluir su actual gira. "Tengo que parar, lo necesito", manifestó en "El Hormiguero". "Tenemos familia y otra vida. Y para escribir canciones y seguir avanzando necesitas llenarte y no solo vaciarte", añadió el onubense.

El 3 de diciembre, la cantautora Rozalén reconoció que atraviesa un periodo de agotamiento emocional tras quince años de actividad ininterrumpida. Se tomará un "descanso de la guerrera" para detener el ritmo de trabajo que considera insostenible. Su decisión, explicó, responde a la presión y velocidad a la que se empuja a los artistas, y a la necesidad de "descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo ocurrido en estos años".

En 2025, el cantante Antonio Orozco explicó que, tras sentirse sobrepasado por el trabajo y el ritmo de vida, decidió detenerse para cuidar su bienestar. De esa crisis surgió su libro 'Inevitablemente yo' y el documental 'El método Orozco'.

En octubre pasado, la cantante Valeria Castro también anunció en sus redes sociales que se iba "a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente". Después de dos meses de parón regresó el pasado 8 de diciembre a los escenarios, en Vigo.

A finales de este año retomó su actividad profesional el músico Dani Martín, quien anunció un parón en 2022 para "mejorar como persona", tras reconocer problemas de ansiedad y dificultad para concentrarse. Después lanzó un corto ambientado en un centro de salud mental, dedicado a quienes han pedido ayuda y a los profesionales que la ofrecen.

Mai Meneses, conocida como Nena Daconte, relata en su libro autobiográfico cómo el estrés y la presión del éxito afectaron su salud mental. Tras su paso por Operación Triunfo, vivió una etapa de gran exposición mediática y una intensa carga laboral que derivaron en agotamiento, inseguridad y un fuerte sentimiento de impostora. Finalmente, fue diagnosticada con una depresión psicótica, motivo por el cual decidió alejarse de la música durante más de cinco años.

En el ámbito deportivo, el jugador de baloncesto Ricky Rubio decidió detener en agosto de 2023 su actividad para cuidar su salud mental; meses después, en enero de 2024, anunció su retirada de la NBA tras doce temporadas y explicó que su mente había llegado a "un lugar oscuro", lo que le llevó a tomar la decisión de parar. En julio de 2025, después de un año sabático, fichó por el Joventut de Badalona, su club de origen, asegurando que regresaba "con una ilusión que no había sentido nunca".

Otros deportistas, como los futbolistas Álvaro Morata y Andrés Iniesta no llegaron a pausar su carrera, pero sí reconocieron graves problemas de salud mental relacionados con la depresión y los ataques de pánico. Morata experimentó pensamientos autodestructivos y ansiedad, hasta el punto de no poder abrocharse las botas o simular lesiones para evitar jugar.