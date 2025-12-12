La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5

No es habitual que las canciones de Extremoduro aparezcan en 2025 entre lo más escuchado de España. Pero la muerte del cantante Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de esta mítica banda de rock ha dejado en vilo a miles de seguidores del icónico compositor. Su música ha guiado a toda una generación que ahora no es capaz de dejar de escuchar sus letras, catapultando al arista a lo más alto de Spotify.

La música de Robe Iniesta ha dejado una huella imborrable. Señalado por crítica y público como uno de los grandes compositores de la música española, muy distintivo con su sentido del ritmo y su sensibilidad poética a pie de calle, visceral y certera, Iniesta deja tras de sí una gran colección de canciones emblemáticas que, tras su muerte, vuelven a estar de moda.

Cuatro canciones en el Top-5

Cuatro de las primeras cinco canciones le pertenecen a Robe Iniesta. Solo Rosalía y su 'Perla' se han podido colar en un ránking que este viernes lleva el nombre de este emblemático cantante. 'La vereda de la puerta de atrás' ha desbancado a Rosalía y Aitana y es hoy la canción más escuchada del país. Este tema supuso un retorno al rock duro y un salto en su capacidad autoral, con gran carga lírica y reflexiva que contrastó con las canciones más directas: "Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo".

En el segundo puesto de Spotify aparece 'Si te vas', que ha logrado dejar atrás al habitual reggaetón con una letra que siempre fue un éxito. Este tema melancólico, tras una ruptura que le dejó huella, forma parte del disco que lanzó en 2011 y que ya tuvo mucha fama cuando salió, manteniéndose un mes entre los álbumes más escuchados. Y dos días después de su muerte, este tema romántico mantiene vivo a Robe entre sus seguidores. "Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero".

'Stand by', la cuarta canción más escuchada de Spotify, que habla del duelo y la pérdida de familiares y amigos, adquiere esta semana un significado especial. Este tema, uno de los más representativos del artista, evidencia el complicado momento que estaba viviendo Robe: "Sueña que sueña con ella y si en el infierno le espera quiero fundirme en tu fuego como si fuese de cera"

'So Payaso', que cierra el Top-5 de España, es uno de los himnos de Extremoduro que todavía emociona a sus seguidores. Esta canción, uno de los primeros éxitos de la banda, muestra la sensibilidad del artista en un momento en que vivía en una constante lucha contra sí mismo, por las adicciones.

La otras 12 canciones de Robe del Top-50

Robe ha dejado una de las obras más sólidas del rock y la música española en general como compositor y vocalista de Extremoduro y Robe, proyecto con el que vivía una segunda juventud tras la disolución del primero, deseoso siempre de sorprenderse a sí mismo y de "despertar conciencias".

Por ello, las anteriores no son las únicas que aparecen entre las más escuchadas de Spotify. Otros doce temas del artista le han catapultado a lo más alto de la plataforma: 'Dulce introducción al caos', 'Salir', 'Golfa', 'El hombre pájaro', 'Nada que perder, 'Jesucristo García', 'Puta', 'Puntos suspensivos', 'Interludio, 'Cuatro movimiento: la realidad', 'Sucede' y 'Buscando una luna'.

En un mundo en el que, en su opinión, había "demasiada música de usar y tirar", este "poeta" a ras de suelo rehusó casarse con lo que no le convencía. "A veces hay que molestar un poco, sobre todo si quieres hacer pesar", decía él sobre sus letras.