Los lectores de EL PERIÓDICO llenan el Condal por el regreso de ‘Germans de sang’: "Teníamos muy buenas referencias de este musical"

El musical 'Germans de sang' vuelve a levantar el telón en el teatro Condal, donde se estrenó por primera vez hace tres décadas, y el público barcelonés regresa a la sala con una mezcla de curiosidad, nostalgia y ganas de dejarse sorprender. Este viernes, el teatro ha acogido una sesión única con más de 200 invitaciones para lectores y suscriptores de EL PERIÓDICO, el 'Diari de Girona', el 'Regió7' y el semanario 'Empordà'. Mariona Castillo, Albert Salazar y Roc Bernadí son los encargados de dar vida a los personajes principales del emblemático musical que triunfó a principios de los años 90 en Barcelona. Ahora, el espectáculo regresa en una nueva producción dirigida por Daniel Anglès, que apuesta por revisitar el clásico con una mirada actualizada, manteniendo el espíritu original.

Entre los suscriptores de EL PERIÓDICO que han acudido al teatro este viernes se encuentran Manoli y Maribel. “Venimos sin habernos informado mucho, a sorprendernos. No sabíamos que la obra se hizo ya hace 30 años”, confiesan, a la vez que aseguran que son amantes del teatro y que tienen muchas ganas de descubrir el musical. Por su parte, Rosa y Ramon, suscriptores del 'Regió7', son dos hermanos que vienen a disfrutar de una historia familiar, como la de ellos, y se han desplazado desde Manresa para la ocasión. “Es una lástima que para ver musicales tengamos que venir a Barcelona porque toda la oferta está aquí”, lamentan.

Fans de los intérpretes

La obra está basada en la historia de dos hermanos gemelos que, separados al nacer, crecen en entornos absolutamente opuestos sin llegar a saber nunca la verdad. A pesar de los intentos de sus madres por evitar que sus caminos se crucen, el destino hará que se conozcan, se hagan amigos y acaben enamorados de la misma chica. Los ensayos empezaron el pasado mes de julio, con Ariadna Peya, para la creación coreográfica, que es muy diferente a la que se vio cuando estrenaron esta obra, mientras que en el ámbito musical, la dirección corre a cargo de Andreu Gallén.

En el vestíbulo, Mercè y Coaner, de 25 y 26 años, esperan con ganas. “Es un musical muy chulo, tenemos ganas de verlo porque salen algunos intérpretes que nos gustan”, comentan las jóvenes. Entre ellos, se encuentran Triquell, artista que pasó por 'Eufòria' (TV3), y Albert Salazar, protagonista de 'El internado: Las cumbres'. "La obra habla de una historia familiar; te acabas identificando de alguna manera aunque sea diferente a la tuya y te sientes apelada”, expresan. Coaner, por su parte, reconoce que, aunque le gustan los musicales, y recientemente fue a ver 'Mar i cel', suele disfrutar más de las obras al uso: “Yo soy más de teatro, pero de vez en cuando algún musical está bien”.

Además de Mariona Castillo (Sra. Johnstone), Albert Salazar (Mickey), que debuta en el género musical, y Roc Bernadí (Eddie), integrante del dúo Svetlana, completan el reparto Triquell, Tai Fati como Linda, la chica de la que se enamoran los protagonistas masculinos, Xavi Navarro (narrador), Lucía Torres (Sra.Lyons), Toni Viñals (Sr. Lyons) y Cisco Cruz (Sammy). También forman parte del elenco Aleix Colomer, Elena Escorcia, Joan Mas, Carla Pizán, Guillem Ripoll, Pol Roselló, Júlia Sanz, Ferran Soler, Meritxell València y Aran Vázquez.

Tradición familiar

Poco antes de que dé comienzo la función, Gemma y Cris explican que comparten una tradición que ya forma parte de su identidad familiar. “Nos gustan mucho los musicales y teníamos muy buenas referencias de este”, explican. Hace poco volvieron a ver 'Ànima', pero su romance con este género teatral viene desde hace más de 25 años: “Nuestra hija hizo teatro musical durante muchos años y desde pequeña la llevamos a ver musicales”. “Es un engranaje tan bestia de producción, escenario, cambios… que son bonitos y siempre suele ser una experiencia verlos”, expresan con admiración hacia el trabajo detrás de las obras.

'Germans de sang', escrito por Willy Russell, vio la luz por primera vez en Liverpool en 1983 y ha superado las 10.000 representaciones en el West End londinense. En Barcelona se estrenó por primera vez en 1994, también en el teatro Condal y bajo la producción de Focus, con un elenco encabezado por Àngels Gonyalons, Roger Pera y Sergi Zamora.