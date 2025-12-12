Gira
Antonio Orozco anuncia 26 nuevos conciertos en España para 2026
El cantante barcelonés reformula 'La Gira de Mi Vida' para convertirla en 'La Gira de Tu Vida'
Horas después de cerrar en el Movistar Arena de Madrid su última gira, tour conmemorativo y celebratorio de su 25 aniversario como artista en el que ha reunido a más de 200.000 espectadores, Antonio Orozco ha anunciado este viernes una nueva tanda de 26 conciertos en España entre el 13 de junio y el 22 de diciembre de 2026. Una extensión de 'La Gira de Mi Vida' que, con el cambio de año, cambia también de nombre.
"Una canción deja de ser de su autor justo en el momento en el que tú la cantas, y una gira deja de ser mía cuando tú ya la has disfrutado. En este 2026, por fin podemos anunciar que le vamos a dar la bienvenida a 'La Gira De Tu Vida'; no de la mía, de la tuya", asegura el cantante en un vídeo compartido en sus redes sociales. Albacete, Gijón, Porriño, Sevilla, Olot, Huelva, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, A Coruña, Mallorca, Murcia y Tarragona son algunas de las ciudades por las que pasará una gira que echará el cierre en Barcelona el 22 de diciembre de 2026.
A lo largo de estos meses, celebra la promotora de la gira, Orozco "ha construido un directo en constante evolución, respaldado por una banda sólida y una narrativa que ha celebrado su trayectoria sin renunciar a una mirada actual. Ese vínculo construido con el público inspira ahora su nuevo proyecto: La Gira de Tu Vida, una evolución natural del concepto inicial que sitúa al espectador en el centro del relato".
Tras haber reunido a más de 200.000 asistentes durante 2025 revisando sus 25 años de carrera, Orozco "propone ahora transformar esa mirada introspectiva en una experiencia compartida". A continuación, todas las fechas de 'La Gira de Tu Vida'.
13.06.26 - Albacete - Plaza de Toros
20.06.26 - Gijón - Parque Hermanos Castro
27.06.26 - Porriño - Las Canteras de Porriño
04.07.26 - Sevilla - Plaza España
09.07.26 - Olot - Finca Les Brides
10.07.26 - Almería - Plaza de Toros
11.07.26 - La Carolina (Jaén) - Recinto Ganadero Restituto Martínez
17.07.26 - Badajoz - La Alcazaba
18.07.26 - Huelva - Matalascañas Music Experience
25.07.26 - Alicante - Plaza de Toros
15.08.26 - Fuengirola - Marenostrum
16.08.26 - Puerto de Santa María - Plaza de Toros
19.08.26 - Ciudad Real - Próximamente
21.08.26 - Cuenca - Próximamente
11.09.26 - Córdoba - Plaza de Toros
12.09.26 - Zalamea de la Serena (Badajoz) - Campo Municipal de Fútbol Eusebio Mata
19.09.26 - Madrid - Movistar Arena
26.09.26 - Armilla (Granada) - Estadio Municipal de Armilla
03.10.26 - A Coruña - Coliseum
09.10.26 - Mallorca - Son Fusteret
17.10.26 - Valencia - Roig Arena
24.10.26 - Murcia - Plaza de Toros
14.11.26 - Tarragona - Tarraco Arena
20.11.26 - Vitoria - Buesa Arena
21.11.26 - Salamanca - Pabellón Multiusos
22.12.26 - Barcelona - Palau Sant Jordi
