Antonio Orozco anuncia 26 nuevos conciertos en España para 2026

Horas después de cerrar en el Movistar Arena de Madrid su última gira, tour conmemorativo y celebratorio de su 25 aniversario como artista en el que ha reunido a más de 200.000 espectadores, Antonio Orozco ha anunciado este viernes una nueva tanda de 26 conciertos en España entre el 13 de junio y el 22 de diciembre de 2026. Una extensión de 'La Gira de Mi Vida' que, con el cambio de año, cambia también de nombre.

"Una canción deja de ser de su autor justo en el momento en el que tú la cantas, y una gira deja de ser mía cuando tú ya la has disfrutado. En este 2026, por fin podemos anunciar que le vamos a dar la bienvenida a 'La Gira De Tu Vida'; no de la mía, de la tuya", asegura el cantante en un vídeo compartido en sus redes sociales. Albacete, Gijón, Porriño, Sevilla, Olot, Huelva, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, A Coruña, Mallorca, Murcia y Tarragona son algunas de las ciudades por las que pasará una gira que echará el cierre en Barcelona el 22 de diciembre de 2026.

A lo largo de estos meses, celebra la promotora de la gira, Orozco "ha construido un directo en constante evolución, respaldado por una banda sólida y una narrativa que ha celebrado su trayectoria sin renunciar a una mirada actual. Ese vínculo construido con el público inspira ahora su nuevo proyecto: La Gira de Tu Vida, una evolución natural del concepto inicial que sitúa al espectador en el centro del relato".

Tras haber reunido a más de 200.000 asistentes durante 2025 revisando sus 25 años de carrera, Orozco "propone ahora transformar esa mirada introspectiva en una experiencia compartida". A continuación, todas las fechas de 'La Gira de Tu Vida'.

13.06.26 - Albacete - Plaza de Toros

20.06.26 - Gijón - Parque Hermanos Castro

27.06.26 - Porriño - Las Canteras de Porriño

04.07.26 - Sevilla - Plaza España

09.07.26 - Olot - Finca Les Brides

10.07.26 - Almería - Plaza de Toros

11.07.26 - La Carolina (Jaén) - Recinto Ganadero Restituto Martínez

17.07.26 - Badajoz - La Alcazaba

18.07.26 - Huelva - Matalascañas Music Experience

25.07.26 - Alicante - Plaza de Toros

15.08.26 - Fuengirola - Marenostrum

16.08.26 - Puerto de Santa María - Plaza de Toros

19.08.26 - Ciudad Real - Próximamente

21.08.26 - Cuenca - Próximamente

11.09.26 - Córdoba - Plaza de Toros

12.09.26 - Zalamea de la Serena (Badajoz) - Campo Municipal de Fútbol Eusebio Mata

19.09.26 - Madrid - Movistar Arena

26.09.26 - Armilla (Granada) - Estadio Municipal de Armilla

03.10.26 - A Coruña - Coliseum

09.10.26 - Mallorca - Son Fusteret

17.10.26 - Valencia - Roig Arena

24.10.26 - Murcia - Plaza de Toros

14.11.26 - Tarragona - Tarraco Arena

20.11.26 - Vitoria - Buesa Arena

21.11.26 - Salamanca - Pabellón Multiusos

22.12.26 - Barcelona - Palau Sant Jordi