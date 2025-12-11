Sting encabeza el primer avance del festival Les Nits Occident de Barcelona 2026

El festival Les Nits Occident de Barcelona, que se celebrará en los jardines del Palau de Pedralbes, ha anunciado al músico británico Sting, la pianista Diana Krall, Las Migas, Mag Lari, Taburete y Judit Neddermann en un primer avance de programación, informa este jueves en un comunicado.

Entre las primeras confirmaciones figuran Taburete (1 de julio), que volverá a los escenarios con su nuevo disco, 'El perro que fuma'; el Mag Lari (4 de julio), con el espectáculo 'Strafalari', y 'Carles Sans (8 de julio), presentará 'Per fi me'n vaig'.

El artista británico Sting, líder de The Police, hará parada en Barcelona el 7 de julio dentro de su gira mundial 'Sting 3.0', acompañado por Dominic Miller a la guitarra y Chris Maas a la batería.

Vanesa Martín volverá a Les Nits para presentar 'Casa Mía' el 10 de julio, y le seguirán Ravi Ram (11 de julio); Silvana Estrada (12 de julio), Teràpia de Shock (14 de julio), el trío italiano Il Volo (15 de julio), Las Migas (16 de julio) con 'Flamencas' y Rosario (17 de julio).

La pianista y cantante canadiense Diana Krall (19 de julio) volverá a repasar su carrera dentro del jazz contemporáneo, y Judit Neddermann (20 de julio) celebrará sus diez años de trayectoria junto con la orquesta GIO Symphonia bajo la dirección de Joan Albert Amargós.

El presidente del Grup Clipper's y director del festival, Juli Guiu, ha asegurado que el certamen trabaja para ser "un espacio abierto y cercano, donde el público de Barcelona pueda disfrutar de artistas locales, nacionales e internacionales", y las entradas se pondrán a la venta a partir del lunes.