Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leire DíezRosalíaUCOMaría Corina MachadoPlus UltraBarcelonaRescate bancaCiudad de sombrasRobe IniestaComprobar Lotería Navidad 2025Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

Estreno de cine

La historia imposible de un ladrón que se refugió durante semanas en una tienda de juguetes

Channing Tatum es el protagonista de 'Roofman: Un ladrón en el tejado'.

Channing Tatum es el protagonista de 'Roofman: Un ladrón en el tejado'. / EPC

Quim Casas

Quim Casas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Roofman: Un ladrón en el tejado’ (2025)

Dirección: Derek Cianfrance

Intérpretes: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage

Estreno: 12/12/2025

Puntuación: * *

Aunque parte de una situación real poco convencional y tiene algún chiste privado bastante divertido –el protagonista diciéndole a la mujer que ama que una chica como ella nunca se enamorará de alguien que lleve una camiseta de Spider-man, cuando la mujer en cuestión está encarnada por Kirsten Dunst, la novia del hombre araña en los filmes con Tobey Maguire–, ‘Roofman’ acaba estirándose más de la cuenta con su peripecia sentimental y no le saca todo el partido posible al protagonista y su contexto.

Este no es otro que vivir durante varias semanas escondido en una tienda de la cadena de juguetes Toys R Us. Es lo que hizo Jeffrey Manchester, a quien Channing Tatum da vida en la estela de sus composiciones primarias en filmes como ‘Magic Mike’. Y lo hizo escondiéndose de la policía tras fugarse por la cárcel. La condena fue por atracar más de 60 tiendas de McDonald’s entrando por el tejado. De las alturas pasa a una superficie pequeña, pero convenientemente adecentada, donde se refugia y hasta vive con comodidad. Sin duda es una peripecia inusual y que funciona durante parte del metraje, pero se torna blanda innecesariamente y dilapida mediante clichés la originalidad inicial de la propuesta. No deja de ser otro caso de historia real que parece la más inverosímil de las ficciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eterno Robe', artículo de David y Jose Muñoz (Estopa)
  2. Directo | Última hora y reacciones a la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro
  3. La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros
  4. Gustavo Dudamel y María Valverde: 'Hemos creado una historia inspiradora
  5. El Mago Pop prepara una gira que empezará en el Bernabéu y acabará en el Camp Nou
  6. Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix, que Trump ha cuestionado
  7. El Mago Pop presenta su nuevo proyecto en Barcelona junto a estrellas de Hollywood
  8. Robe Iniesta, poeta salvaje y alma en vilo que revolucionó el rock en castellano al frente de Extremoduro

La historia imposible de un ladrón que se refugió durante semanas en una tienda de juguetes

La historia imposible de un ladrón que se refugió durante semanas en una tienda de juguetes

El director rumano Radu Jude ('No esperes demasiado del fin del mundo') firma una sátira afilada y demoledora de la Europa del presente

El director rumano Radu Jude ('No esperes demasiado del fin del mundo') firma una sátira afilada y demoledora de la Europa del presente

Sting encabeza el primer avance del festival Les Nits Occident de Barcelona 2026

Sting encabeza el primer avance del festival Les Nits Occident de Barcelona 2026

Valeria Golino interpreta a la escritora italiana que halló su fuerza e inspiración entre rejas

Valeria Golino interpreta a la escritora italiana que halló su fuerza e inspiración entre rejas

‘El sendero azul’, una gozosa odisea contra el edadismo y la tiranía

‘El sendero azul’, una gozosa odisea contra el edadismo y la tiranía

La animación bíblica y navideña 'El rey de reyes' brilla en la cartelera junto a la española 'Frontera'

Carmen Machi, Xavier Sardà, Pepón Nieto, Cristina Pardo y Javi Hoyos, estrellas del anuncio navideño de Campofrío

Carmen Machi, Xavier Sardà, Pepón Nieto, Cristina Pardo y Javi Hoyos, estrellas del anuncio navideño de Campofrío

Se agotan las entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona

Se agotan las entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona