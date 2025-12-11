Barcelona se llena desde el viernes de diseño, arte y nuevas propuestas creativas con el Disseny Market en el DHub

Una Navidad más, Barcelona se llena de diseño, arte y nuevas propuestas creativas en el mercado más vanguardista de la ciudad. El Disseny Market Barcelona vuelve al DHub los días 12, 13 y 14 de diciembre con muchas novedades.

El Disseny Market Barcelona es el punto de encuentro para todos aquellos que busquen creatividad y producción local en sus compras navideñas. Impulsado por el FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), que agrupa a las principales asociaciones de las diferentes disciplinas del diseño, la arquitectura, el arte y la artesanía, este mercado navideño celebra la diversidad y la innovación en el mundo del diseño.

Entre sus expositores se encuentran marcas y creadores que presentan propuestas originales en moda, complementos, objetos para el hogar, joyería contemporánea, artesanía, publicaciones, mobiliario, ilustración, iluminación o piezas de arte en edición limitada. La selección, realizada por un comité de profesionales del FAD, garantiza una oferta de calidad que combina creatividad, innovación y compromiso con el diseño local y la sostenibilidad.

FICHA Días: 12-14 de diciembre de 2025 Horario: Viernes de 15 a 20 h. Sábado y domingo de 10 a 20 h. Último acceso a las 19:30 h. Lugar: Espai A del DHub (Pl. de les Glòries 37-38. Barcelona). Entrada general: 3€

Apoyo a Gaza

Este año el Disseny Market presentará novedades que sin duda marcarán la diferencia. 'Posters x Gaza', la iniciativa solidaria impulsada por el ADG-FAD para dar respuesta desde el diseño gráfico, la comunicación visual y la ilustración a la crisis humanitaria en Gaza, tendrá un estand en el mercado donde pondrán a la venta los 380 carteles originales e inéditos recibidos, una muestra de la participación masiva de profesionales de todo el mundo. El 100% de los ingresos serán destinados a Médicos Sin Fronteras. Todas las obras pueden verse a través de la cuenta de Instagram @postersxgazabyadgfad.

Un estand con artículos de moda, en la edición anterior. / DISSENY MARKET BARCELONA

Por otra parte, con el ticket del Disseny Market se podrá acceder gratuitamente a dos exposiciones temporales en el DHub: 'Art (D)éco 1925 | 2025. El diseño, espejo de las artes decorativas' y 'Colita. Antifèmina'. Además, los visitantes podrán descubrir la nueva decoración navideña del edificio, una divertida propuesta del estudio miembro de ADI-FAD Gracias Grecia, que utiliza algunos símbolos tradicionales de la Navidad catalana de una forma completamente nueva y original que divertirá a grandes y pequeños.

Clasificación de estands

Otra de las novedades será sin duda la puesta en marcha de un nuevo sistema de clasificación de los estands, ya que ofrecerá información valiosa a los compradores sobre las marcas participantes. Cada estand estará señalizado con una serie de palabras o frases que lo definirán, como si es una marca nueva, o consolidada o bien los valores que representa, como el saber hacer artesanal, la innovación, la creación singular, la función con estilo o la sostenibilidad.

En definitiva, la visita al Disseny Market Barcelona será una oportunidad única para conocer personalmente a los creadores a los que se compra, preguntarles detalles sobre el diseño, los materiales o la producción de las piezas y, en general, hacer las compras navideñas de forma responsable y consciente.

Bolsos artesanales en el mercadillo navideño de diseño de Barcelona. / DISSENY MARKET BARCELONA

Talentos consolidados y emergentes

La selección de marcas de este año está caracterizada por un equilibrio entre marcas consolidadas y emergentes. Entre los numerosos ejemplos destaca, por ejemplo, la joyería artística y artesanal de Cristina Junquero o la creada con cerámica de Julieta Álvarez. También se pueden encontrar obras gráficas de diferentes tipologías, como los diseños de Sol E. Lorán, que crea piezas con papeles entrecruzados, o las numerosas láminas creadas con técnicas diversas de Taller Balam.

Los productos para el hogar, como los de Disssseny, se distinguen por su carácter único, ya que muchas de sus piezas fueron creadas originalmente para proyectos artísticos o arquitectónicos y ahora se rescatan para estar al alcance tanto de profesionales como de particulares. También encontramos marcas como Parifill, especializada en lámparas de diseño, Beamalevich, que edita productos inspirados en el arte y la arquitectura de vanguardia, o Jorceramics, que ofrece cerámica contemporánea de gran creatividad.

La moda de calidad y los bolsos de nuevas formas están representados por firmas como Ingrid Pou o Lluís Generó, junto con otras marcas emergentes e innovadoras, como Guillermo Justicia. Y, como en todo mercado de Navidad, no falta la oferta de productos navideños de la mano de marcas como Debosc, que presenta su Tió de Nadal o Cha Chá, que además de sus productos con motivos clásicos como el Tió o el Caganer traerá sus populares calcetines diseñados por renombrados diseñadores y arquitectos.

También se podrá ver el estand de Pieza Única de Tallers Oberts, una iniciativa de A-FAD per potenciar y democratizar el coleccionismo de artesanía entre el gran público, con series limitadas de un máximo de 50 unidades y a un precio asequible.

Galería digital