‘Concierto de los Ángeles’: la magia de la Navidad vuelve al Palau Güell

El Palau Güell abre de nuevo sus puertas para acoger uno de los eventos más esperados del año: el tradicional concierto de Navidad, que lleva por título 'Canciones de los Ángeles'. Un acontecimiento que combina patrimonio, música antológica y emoción, y que ofrece a los asistentes una experiencia única en uno de los edificios más fascinantes y genuinos del Modernismo catalán. Este año, la novedad es disponer de dos oportunidades para poder asistir: 17 y 19 de diciembre, a las 19 horas.

En esta edición, el Palau Güell propone un viaje musical que une la tradición catalana con el universo íntimo y profundo de Franz Schubert (1797–1828). Las protagonistas del concierto serán canciones populares —aquellos temas entrañables que forman parte de nuestra memoria colectiva— y lieder del compositor austríaco, presentados en una versión poco habitual, pero de una belleza extraordinaria: para voz y guitarra. Un formato que recupera el espíritu de los recitales de Victoria de los Ángeles, la gran soprano barcelonesa que a menudo se presentaba acompañada de este instrumento, dotando a sus interpretaciones de delicadeza y proximidad.

En el Salón Central del Palau Güell, la magia la realizarán Montserrat Seró (voz) y Bernardo Rambeaud (guitarra), dos artistas con una trayectoria brillante que han sido reconocidos como Jóvenes Artistas del Festival Victoria de los Ángeles. Su complicidad musical y la sensibilidad que aportan en cada interpretación convierten estos dos recitales en una oportunidad privilegiada para escuchar repertorio vocal desde una nueva perspectiva, íntima y casi confidencial.

Una experiencia que empieza antes del primer acorde

Fiel a la voluntad de ofrecer una vivencia completa, el Palau Güell propone que el concierto vaya precedido de una breve visita guiada. No es ningún secreto que esta obra maestra de Antoni Gaudí fue concebida por expreso encargo de Eusebi Güell teniendo muy en cuenta la acogida de eventos musicales y alberga espacios donde la acústica, la luz y la arquitectura dialogan de manera sorprendente.

Interior del Palau Güell. / Archivo

La visita permitirá a los asistentes sumergirse en la atmósfera artística que impregna el palacio y entender mejor la relación entre la arquitectura modernista y la vida cultural de la época. Y esta introducción será el mejor preludio antes de dejarse transportar por las melodías que llegarán a continuación.

Un programa que une dos tradiciones musicales

'Canciones de los Ángeles' ofrece un repertorio cuidadosamente seleccionado que alterna canciones populares catalanas con algunos de los lieder más apreciados de Schubert, siempre en versión adaptada para guitarra por intérpretes como Bernardo Rambeaud, Miguel Llobet, Tilman Hoppstock o Anton Diabelli.

Así, el público podrá escuchar canciones que forman parte de nuestra identidad —como 'El mariner', 'Muntanyes regalades', 'L’hereu Riera', 'La pastoreta' o 'La mort i la donzella'— dialogando con la poesía musical de lieder como 'Das Fischermädchen', 'Meeres Stille', 'Schäfers Klagelied', 'Seligkeit', 'Heidenröslein', 'Ständchen' o 'Der Tod und das Mädchen'. La elección de piezas nos recuerda que, a pesar de las distancias geográficas y culturales, la música popular y la música culta comparten una misma esencia: emocionar, narrar historias y conectarnos con aquello que es profundamente humano.

Además, el formato voz-guitarra confiere a todo el programa un carácter más cercano y transparente. La guitarra clásica, con su calidez, transforma la textura armónica y crea un ambiente de recogimiento ideal para un concierto de Navidad, mientras que la voz de Montserrat Seró aporta brillo y expresividad.

Montserrat Seró: una de las voces emergentes más prometedoras

La soprano Montserrat Seró es una de las jóvenes voces que más proyección está adquiriendo en los últimos años. Formada inicialmente como violinista, pronto orientó su carrera hacia la interpretación vocal, especializándose en música clásica en el Conservatorio Superior del Liceu y profundizando después en el mundo del lied a través del prestigioso ‘Máster de Lied Victoria de los Ángeles’ de la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya).

Ha actuado en escenarios de primer nivel, como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid o el Teatro de la Maestranza de Sevilla, interpretando roles tanto de ópera clásica como de repertorio contemporáneo. Y también ha colaborado con orquestas como la Orquesta Sinfónica del Vallès o la Orquesta Sinfónica Victoria de los Ángeles.

Los múltiples premios que ha recibido desde 2022 confirman su gran talento y la sitúan como una de las artistas jóvenes más destacadas del panorama actual.

Bernardo Rambeaud: la guitarra como arte narrativo

El guitarrista Bernardo Rambeaud, formado en Argentina y especializado en la ESMUC, es un músico profundamente versátil. Combina una intensa actividad como solista con una notable trayectoria en el campo del lied y la música de cámara.

Ha actuado en salas y festivales internacionales, y ha colaborado con cantantes de renombre, como la mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato.

Además de intérprete, también es arreglista e investigador del repertorio para guitarra romántica, y su trabajo de transcripción está presente en buena parte del programa del concierto.