Tom Morello y Chris Isaak, cabezas de cartel del BBK Legends Bilbao 2026

El festival se celebrará el 26 y 27 de junio de 2026 en el Bilbao Arena

Festival BBK Legends de Bilbao

Festival BBK Legends de Bilbao / EFE

EFE

Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine y Audioslave, y el rockero californiano Chris Isaak serán los cabezas de cartel de la próxima edición del BBK Legends Bilbao que se desarrollará el 26 y 27 de junio de 2026.

En su décimo aniversario, el festival ha anunciado también la presencia de Beat, supergrupo formado por los exmiembros de King Crimson, Adrian Belew y Tony Levin, junto al guitarrista Steve Vai y el batería de Tool, Danny Carey.

Según ha informado el consistorio en una nota, el Bilbao Arena acogerá el 26 de junio el regreso de Chris Isaak a la capital vizcaína tras su actuación en el Legends en 2023.

La jornada se completará con las actuaciones de Cracker, banda estadounidense de rock alternativo que, tras su reciente concierto dentro del ciclo de la Sala BBK, regresará a Bilbao, así como del dúo irlandés Dea Matrona.

Por su parte, el sábado 27 de junio será el turno de Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine y Audioslave, en la que será su única actuación en el Estado.

La jornada se completará con las actuaciones de Beat y Graveyard, banda sueca formada en Gotemburgo en 2006.

