Música
Tom Morello y Chris Isaak, cabezas de cartel del BBK Legends Bilbao 2026
El festival se celebrará el 26 y 27 de junio de 2026 en el Bilbao Arena
EFE
Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine y Audioslave, y el rockero californiano Chris Isaak serán los cabezas de cartel de la próxima edición del BBK Legends Bilbao que se desarrollará el 26 y 27 de junio de 2026.
En su décimo aniversario, el festival ha anunciado también la presencia de Beat, supergrupo formado por los exmiembros de King Crimson, Adrian Belew y Tony Levin, junto al guitarrista Steve Vai y el batería de Tool, Danny Carey.
Según ha informado el consistorio en una nota, el Bilbao Arena acogerá el 26 de junio el regreso de Chris Isaak a la capital vizcaína tras su actuación en el Legends en 2023.
La jornada se completará con las actuaciones de Cracker, banda estadounidense de rock alternativo que, tras su reciente concierto dentro del ciclo de la Sala BBK, regresará a Bilbao, así como del dúo irlandés Dea Matrona.
Por su parte, el sábado 27 de junio será el turno de Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine y Audioslave, en la que será su única actuación en el Estado.
La jornada se completará con las actuaciones de Beat y Graveyard, banda sueca formada en Gotemburgo en 2006.
- Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
- Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix, que Trump ha cuestionado
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
- Crítica de 'Los abandonados': la serie wéstern de Netflix con Gillian Anderson como matriarca feroz
- Gustavo Dudamel y María Valverde: 'Hemos creado una historia inspiradora
- La preventa para el 'Lux tour' de Rosalía arranca: el cupo de entradas disponible vuela en minutos
- El Mago Pop presenta su nuevo proyecto en Barcelona junto a estrellas de Hollywood
- Los diarios de la boticaria' y el manga tranquilo conquistan a la generación de la ansiedad