La tercera edición del Cap Butaca Buida, la 'Diada del teatro', amplía fronteras

La tercera edición del Cap Butaca Buida, la llamada 'Diada del tearo', volverá el sábado 21 de marzo de 2026 consolidada ya como una cita cultural de impacto tras superarse este 2025 y congregar 71.441 espectadores el pasado 22 de marzo. Una jornada de celebración y una acción colectiva, también señalada con acierto como el Sant Jordi de las artes escénicas, en la que participaron 217 teatros.

Este año la cita cultural incrementa el número de salas, en total serán 222, y, por primera vez, ampliará sus fronteras y viajará fuera de Catalunya, València y las Baleares. Así, el Cap Butaca Buida se internacionalizará con la participación de Andorra y Argentina, haciendo que el Teatre Margarita Xirgu del Casal Català de Buenos Aires sea el primer espacio internacional en sumarse a la iniciativa de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura además de la colaboración de otras instituciones. Según sus impulsores, estas incoporaciones y el aumento de espacios en València (un total de 16) y Baleares (10) "establece un puente simbólico entre los teatros del país y las comunidades de habla catalana y refuerza la proyección internacional de un proyecto que continúa creciendo año tras año".

De este modo, el Cap Butaca Buida, que ha presentado este miércoles en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) su tercera edición, regresa con la voluntad de celebrar el "sentido comunitario que provoca el hecho teatral" poniendo en valor el teatro "como espacio de encuentro, emoción y convivencia". "Es la manifiestación de la voluntad social de participar en la vida cultural y de celebrar con orgullo que el teatro es un espacio vivo de comunidad", ha sentenciado Isabel Vidal, presidenta de ADETCA. Por su parte, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha celebrado que esta sea una "iniciativa consolidada" y ha deseado que se superen las cifras de espectadores y se reconozca así la labor de los "teatros, los ateneos y todos los profesionales del sector". Este año parte de la recaudación de la jornada se destinará a ayudar a The Freedom Theatre, un centro cultural ubicado en el campo de refugiados de Jenin, en Palestina.