Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaTrumpBarçaFiscal GeneralGripeAeropuerto de Barcelona
instagramlinkedin

Muere a los 63 años

Plasencia llora la pérdida de Robe Iniesta, uno de sus grandes referentes culturales

El alcalde de la localidad cacereña lamenta la pérdida del artista, destacando su legado excepcional y su influencia como "alma de la ciudad", tras su fallecimiento este 10 de diciembre

Directo | Última hora y reacciones a la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro

Las imágenes más destacadas de la vida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Las imágenes más destacadas de la vida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Ver galería

13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante un concierto / Esteban Martinena / EFE

Almudena Villar Novillo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Plasencia amanece este 10 de diciembre con una noticia "tristísma": la muerte de uno de los grandes referentes culturales, musicales y literarios del siglo XX y XXI en España, una figura cuya influencia trascendió generaciones y fronteras.

El artista, profundamente vinculado a Plasencia, nació en la ciudad y en las últimas semanas se había iniciado el procedimiento para nombrarlo Hijo Predilecto, un reconocimiento que buscaba honrar su aportación excepcional a la cultura y su arraigo placentino.

La pérdida ha generado una fuerte conmoción entre los vecinos y amantes de su obra. Su legado, destacan desde distintos ámbitos, es "excepcional" y lo hará inmortal, convirtiéndolo para siempre en parte esencial del patrimonio sentimental de Plasencia.

Noticias relacionadas y más

"Se ha convertido indiscutiblemente en el alma de la ciudad", subraya el alcalde de la localidad, quien destaca que "se nos va uno de los grandes referentes culturales, musical y literario del siglo XX y XXI español. Un referente también de manera muy especial para la ciudad de Plasencia, donde nació y donde se había iniciado hacía unas semanas el proceso para nombrarle hijo predilecto de la ciudad. Nos queda, nos deja un legado excepcional que le hará inmortal y se ha convertido indiscutiblemente en el alma de una ciudad como Plasencia, que tuvo el privilegio de ser el lugar donde naciera este gran artista".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
  2. Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix, que Trump ha cuestionado
  3. LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
  4. Crítica de 'Los abandonados': la serie wéstern de Netflix con Gillian Anderson como matriarca feroz
  5. La preventa para el 'Lux tour' de Rosalía arranca: el cupo de entradas disponible vuela en minutos
  6. El Mago Pop presenta su nuevo proyecto en Barcelona junto a estrellas de Hollywood
  7. Los diarios de la boticaria' y el manga tranquilo conquistan a la generación de la ansiedad
  8. Barcelona se prepara para una Navidad repleta de musicales

Robe Iniesta, hasta la RAE le acabó dando la razón

Robe Iniesta, hasta la RAE le acabó dando la razón

'¡Hasta siempre, Robe!', la despedida de su sello, El Dromedario Records

'¡Hasta siempre, Robe!', la despedida de su sello, El Dromedario Records

Muere Robe Iniesta | Última hora y reacciones a la muerte del líder de Extremoduro y figura capital del rock español: de Pedro Sánchez a Dani Martín

Muere Robe Iniesta | Última hora y reacciones a la muerte del líder de Extremoduro y figura capital del rock español: de Pedro Sánchez a Dani Martín

EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen

EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen

David Ellison, el 'hijo de papá' y dueño de Paramount que ha desafiado a Netflix con una opa hostil por Warner Bros

David Ellison, el 'hijo de papá' y dueño de Paramount que ha desafiado a Netflix con una opa hostil por Warner Bros

Javier Gurruchaga vuelve a los escenarios en Madrid: "¿Somos ahora más libres que en el 79? No. Ahora te lo piensas todo dos o tres veces. Y si no, no trabajas"

Javier Gurruchaga vuelve a los escenarios en Madrid: "¿Somos ahora más libres que en el 79? No. Ahora te lo piensas todo dos o tres veces. Y si no, no trabajas"

Viaje a los inicios de Jorge Martínez, el rockero que "ya estaba ahí cuando llegó la explosión de los 80"

Viaje a los inicios de Jorge Martínez, el rockero que "ya estaba ahí cuando llegó la explosión de los 80"

Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro

Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro