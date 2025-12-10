Muere a los 63 años
Plasencia llora la pérdida de Robe Iniesta, uno de sus grandes referentes culturales
El alcalde de la localidad cacereña lamenta la pérdida del artista, destacando su legado excepcional y su influencia como "alma de la ciudad", tras su fallecimiento este 10 de diciembre
Directo | Última hora y reacciones a la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro
Almudena Villar Novillo
Plasencia amanece este 10 de diciembre con una noticia "tristísma": la muerte de uno de los grandes referentes culturales, musicales y literarios del siglo XX y XXI en España, una figura cuya influencia trascendió generaciones y fronteras.
El artista, profundamente vinculado a Plasencia, nació en la ciudad y en las últimas semanas se había iniciado el procedimiento para nombrarlo Hijo Predilecto, un reconocimiento que buscaba honrar su aportación excepcional a la cultura y su arraigo placentino.
La pérdida ha generado una fuerte conmoción entre los vecinos y amantes de su obra. Su legado, destacan desde distintos ámbitos, es "excepcional" y lo hará inmortal, convirtiéndolo para siempre en parte esencial del patrimonio sentimental de Plasencia.
"Se ha convertido indiscutiblemente en el alma de la ciudad", subraya el alcalde de la localidad, quien destaca que "se nos va uno de los grandes referentes culturales, musical y literario del siglo XX y XXI español. Un referente también de manera muy especial para la ciudad de Plasencia, donde nació y donde se había iniciado hacía unas semanas el proceso para nombrarle hijo predilecto de la ciudad. Nos queda, nos deja un legado excepcional que le hará inmortal y se ha convertido indiscutiblemente en el alma de una ciudad como Plasencia, que tuvo el privilegio de ser el lugar donde naciera este gran artista".
Suscríbete para seguir leyendo
- Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
- Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix, que Trump ha cuestionado
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
- Crítica de 'Los abandonados': la serie wéstern de Netflix con Gillian Anderson como matriarca feroz
- La preventa para el 'Lux tour' de Rosalía arranca: el cupo de entradas disponible vuela en minutos
- El Mago Pop presenta su nuevo proyecto en Barcelona junto a estrellas de Hollywood
- Los diarios de la boticaria' y el manga tranquilo conquistan a la generación de la ansiedad
- Barcelona se prepara para una Navidad repleta de musicales