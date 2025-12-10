Directo | Última hora y reacciones a la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Robe Iniesta, en el Guíxols Arena, en Sant Feliu de Guixols Festival de Porta Ferrada, en agosto de 2024..

Laura Estirado

Barcelona
El músico Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado. Hacía un año que se había retirado de los escenarios por problemas de salud.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito desde el sello discográfico 'El dromedario records', en Instagram. No se informa, sin embargo, sobre la causa de la muerte.

En los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia -localidad donde nació el artista-, y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedirle.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y reaccines para despedir al músico, filósofo, humanista, artista y literato extremeño.

