Directo | Última hora y reacciones a la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro

El músico Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado. Hacía un año que se había retirado de los escenarios por problemas de salud.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito desde el sello discográfico 'El dromedario records', en Instagram. No se informa, sin embargo, sobre la causa de la muerte.

En los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia -localidad donde nació el artista-, y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedirle.

'Extremoduro y sus fantasmas' Aquí puedes leer la crónica de una de las últimas actuaciones de Robe Iniesta en Santa Coloma, el regreso junto a Extremoduro, en junio de 2023. Así lo contaba el crítico de este diario Jordi Bianciotto.

Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes Robe fue galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Referente del rock español Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español. Destacó por otras facetas como la filósofo, artista y literato, sobresaliendo también su participación política y social. Pero, "por encima de todo", como define su equipo, es un "maestro de maestros", además de buen profesional y "mucho mejor persona".

30 años de carrera y 11 álbumes En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como 'Agila' (1996) o 'La ley innata' (2008).