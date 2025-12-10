‘Mar i cel’ seguirá navegando: el Mago Pop compra los derechos del musical de Dagoll Dagom

Antonio Díaz, el Mago Pop, nunca deja de sorprender. Esta mañana, muy bien acompañado por el presidente de la Generalitat Salvador Illa, el alcalde Barcelona Jaume Collboni, estrellas de Hollywood y del cine español ha anunciado que ha comprado los derechos de 'Mar i cel', el musical de Dagoll Dagom. 'Mar i cel' es el mayor éxito de la historia del musical hecho en Catalunya: lo han visto 1,6 millones de personas, arrasó en los últimos Premis Butaca y hace dos semanas se estrenó como película en 50 salas de Catalunya, Valencia, Andorra y Baleares.

Fiel a su lema 'Nada es imposible', título de su último espectáculo en cartel en Victória donde ha regresado esta temporada tras triunfar en Broadway y Madrid, el Mago Pop.

La última vez que convocó a la prensa en el Teatre Vitòria para dar una noticia anunció su debut en Broadway y la compra de un teatro en EEUU. En esta ocasión además estaba rodeado de estrellas de Hollywood como la ganadora del Oscar a la mejor actriz Helen Hunt, por la película 'Mejor... imposible'; de Aaron Paul, conocido por su papel de Jesse Pinkman en 'Breaking Bad'; de la ganadora de un Oscar y un Globo de Oro Mira Sorvino, por 'Poderosa Afrodita'; de la intérprete de 'Fast & Furious', Michelle Rodríguez; del protagonista de 'Los Magos de Waverly Place', David Henrie, y de Billy Zand, conocido por su papel en 'Titanic' como Caledon "Cal" Hockley. Y también por caras conocidas de nuestro país como Aitana Sánchez Gijón, ganadora del Goya de Honor de 2025, Paz Vega, Leonor Walting, Jon Kortajarena, Martina Klein, Álex González y la modelo Jessica Goicoechea.

La temporada pasada, mientras su teatro el Victòria estaba funcionando a todo tren con el musical 'Mar i Cel', el ilusionista actuó en Madrid. Pero desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo mes de mayo, el Mago Pop ha vuelto a su casa, que adquirió en 2019, donde ofrece su incombustible espectáculo 'Nada es imposible', tras su paso triunfal por Broadway.