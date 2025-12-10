El Mago Pop prepara una gira que empezará en el Bernabéu y acabará en el Camp Nou

Antonio Díaz, el Mago Pop, nunca deja de sorprender. Esta mañana, muy bien acompañado por el presidente de la Generalitat Salvador Illa, el alcalde Barcelona Jaume Collboni, estrellas de Hollywood y del cine español ha anunciado una gira por grandes estadios con un nuevo show que empezará en el Santiago Bernabéu y acabará en el Spotify Camp Nou. Además ha dado a conocer la compra los derechos de 'Mar i cel', el musical de Dagoll Dagom. 'Mar i cel' es el mayor éxito de la historia del musical hecho en Catalunya: lo han visto 1,6 millones de personas, arrasó en los últimos Premis Butaca y hace dos semanas se estrenó como película en 50 salas de Catalunya, Valencia, Andorra y Baleares. De esta manera se asegurará de que el barco pirata vuelva a navegar por el Teatre Victòria, propiedad del Mago Pop desde 2019.

Fiel a su lema 'Nada es imposible', título de su último espectáculo en cartel en Victòria donde ha regresado esta temporada tras triunfar en Broadway y Madrid, el Mago Pop ha anunciado una gira internacional con un nuevo espectáculo en grandes estadios. Cual estrella del rock y aliado con Doctor Music, según ha explicado, el Mago llevará su magia a una nueva dimensión en 2027. "En las próximas dos semanas anunciaremos más". Sí ha adelantado que el incio será en el estadio Santiago Bernabéu, el campo del Real Madrid, eterno rival de su querido Barça. Al enterarse de eso, Joan Laporta ha aparecido en escena y le ha invitado a actuar en el Spotify Camp Nou cuando esté acabado para acabar allí la gira. "Todavía no sé cuando acabará. Cuando cree 'Nada es imposible' pensaba que iba a durar dos años y llevamos casi 10", ha señalado el artista cuyo poder de convocatoria es brutal.

La última vez que convocó a la prensa en el Teatre Vcitòria para dar una noticia anunció su debut en Broadway y la compra de un teatro en EEUU. En esta ocasión además estaba rodeado de estrellas de Hollywood como la ganadora del Oscar a la mejor actriz Helen Hunt, por la película 'Mejor... imposible'; de Aaron Paul, conocido por su papel de Jesse Pinkman en 'Breaking Bad'; de la ganadora de un Oscar y un Globo de Oro Mira Sorvino, por 'Poderosa Afrodita'; de la intérprete de 'Fast & Furious', Michelle Rodríguez; del protagonista de 'Los Magos de Waverly Place', David Henrie, y de Billy Zand, conocido por su papel en 'Titanic' como Caledon "Cal" Hockley. Y también por caras conocidas de nuestro país como Aitana Sánchez Gijón, ganadora del Goya de Honor de 2025, Paz Vega, Leonor Walting, Jon Kortajarena, Martina Klein, Álex González y la modelo Jessica Goicoechea.

Su misión era ejercer de maestros de ceremonias y explicar en tres idiomas, catalán, castellano e inglés las noticias en una rueda de prensa con aire de gra show a la que asistieron periodistas de diferentes países.

La temporada pasada, mientras su teatro el Victòria estaba funcionando a todo tren con el musical 'Mar i Cel', el ilusionista actuó en Madrid. Pero desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo mes de mayo, el Mago Pop ha vuelto a su casa en el Paral.lel donde ofrece su incombustible espectáculo 'Nada es imposible', tras su paso triunfal por Broadway. A partir del próximo 2027 este show solo se podrá ver tres meses para poder compaginarlo con su gira mundial en estadios para un público de entre 60.000 y 70.000 personas. Todo un reto. "Es algo que nunca se ha hecho y eso me atrae. Es muy diferente actuar al aire libre, 360 grados y con personas que te graban con el móvil que hacerlo en un teatro donde está prohibido utilizarlo", ha destacado.

Respecto a este nuevo proyecto ni ha desvelado ni el título, ni el día que empieza pero sí que está hablando con magos y especialistas de todas partes para crean un gran shoe. "Será la mayor inversión que haga porque quiero que sea el mejor espectácul de mi vida", ha declarado en la rueda de prensa que ha culminado una presentación de película que ha incluído un espectácular vídeo donde aparecía junto al protagonista de 'Regreso al futuro', Christopher Lloyd, que intentaba comprar entradas para el 'Nada es imposible' en el Paral.lel y se encontraba con que estaban agotadas. Al final el propio Mago Pop resolvía el problema y se marchaba con él en él coche fantástico del filme aparacado en la acera, frente al Vitòria. ¿Magia? ¿IA? Nada deeso: el veterano intérprete y Antonio ya se conocían y estuvo encantado de venir a filmarlo hace escasas semanas.