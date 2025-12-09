El Mago Pop presenta su nuevo proyecto en Barcelona junto a estrellas de Hollywood

El Mago Pop presenta este miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana en el Teatre Victòria de Barcelona su nuevo proyecto al lado de estrellas de Hollywood.

El ilusionista Antonio Díaz estará acompañado de celebridades internacionales, como la ganadora del Oscar a la mejor actriz Helen Hunt, por la película 'Mejor... imposible'; de Aaron Paul, conocido por su papel de Jesse Pinkman en 'Breaking Bad'; de la ganadora de un Oscar y un Globo de Oro Mira Sorvino, por 'Poderosa Afrodita'; de la intérprete de 'Fast & Furious', Michelle Rodríguez; del protagonista de 'Los Magos de Waverly Place', David Henrie, y de Billy Zand, conocido por su papel en 'Titanic' como Caledon "Cal" Hockley.

El mago también celebrará su nuevo proyecto junto a rostros reconocidos del país, como los intérpretes Aitana Sánchez Gijón, ganadora del Goya de Honor de 2025, Paz Vega, Leonor Walting, Jon Kortajarena, Martina Klein, Álex González y la modelo Jessica Goicoechea.

Díaz no ha dado más detalles sobre este nuevo y misterioso proyecto que presentará en su teatro. "Prepárate para lo imposible. Algo histórico está a punto de suceder", se puede leer en un vídeo promocional que han compartido en sus redes sociales. Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo mes de mayo, el ilusionista se encuentra en el teatro Victòria con su espectáculo 'Nada es imposible', tras su paso triunfal por Broadway.