Teatro Victòria
El Mago Pop presenta su nuevo proyecto en Barcelona junto a estrellas de Hollywood
El ilusionista estará acompañado este miércoles en el teatro Victòria de intérpretes como Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino y Aitana Sánchez Gijón, entre otros
El Mago Pop presenta este miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana en el Teatre Victòria de Barcelona su nuevo proyecto al lado de estrellas de Hollywood.
El ilusionista Antonio Díaz estará acompañado de celebridades internacionales, como la ganadora del Oscar a la mejor actriz Helen Hunt, por la película 'Mejor... imposible'; de Aaron Paul, conocido por su papel de Jesse Pinkman en 'Breaking Bad'; de la ganadora de un Oscar y un Globo de Oro Mira Sorvino, por 'Poderosa Afrodita'; de la intérprete de 'Fast & Furious', Michelle Rodríguez; del protagonista de 'Los Magos de Waverly Place', David Henrie, y de Billy Zand, conocido por su papel en 'Titanic' como Caledon "Cal" Hockley.
El mago también celebrará su nuevo proyecto junto a rostros reconocidos del país, como los intérpretes Aitana Sánchez Gijón, ganadora del Goya de Honor de 2025, Paz Vega, Leonor Walting, Jon Kortajarena, Martina Klein, Álex González y la modelo Jessica Goicoechea.
Díaz no ha dado más detalles sobre este nuevo y misterioso proyecto que presentará en su teatro. "Prepárate para lo imposible. Algo histórico está a punto de suceder", se puede leer en un vídeo promocional que han compartido en sus redes sociales. Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo mes de mayo, el ilusionista se encuentra en el teatro Victòria con su espectáculo 'Nada es imposible', tras su paso triunfal por Broadway.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
- Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix, que Trump ha cuestionado
- Tarantino provoca con su lista de las 20 mejores películas del siglo XXI
- Muere el cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de 'El jardín prohibido' y otras baladas clásicas
- Crítica de 'Los abandonados': la serie wéstern de Netflix con Gillian Anderson como matriarca feroz
- Fira de la Puríssima 2025: Tradición, gastronomía, arte y Navidad en Sant Boi de Llobregat
- Los países que sustituirán a España en Eurovisión (y el comodín de Canadá)