Leonardo DiCaprio es el artista del año, según la revista 'Time'

Otra batalla ganada. Leonardo DiCaprio ha sido seleccionado por la revista 'Time' como 'Artista del Año 2025' por su papel en su más reciente película 'Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson, que desde este lunes lidera las nominaciones a los Globos de Oro con nueve candidaturas, incluyendo una para el actor de 51 años.

"Cuando se estrenó 'Una batalla tras otra' todos los supuestos expertos en taquilla se quejaron a viva voz de que no estaba 'en camino' de recuperar su inversión. Sin embargo, resultó que la película tuvo un gran éxito: a mediados de noviembre ya había recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo", subraya la revista.

La revista, con 102 años de historia a sus espaldas, rinde homenaje al ganador del Oscar y siete veces nominado por su aclamada actuación en 'Una batalla tras otra', que se ha convertido en la película más taquillera del cineasta Paul Thomas Anderson.

DiCaprio, quien ganó el Oscar al Mejor Actor por 'El Renacido' en 2015 , regresa a la palestra de las nominaciones por su interpretación de un exrevolucionario fracasado que ahora vive sumido en un estado de paranoia por culpa de las drogas, hasta que su antiguo némesis (Sean Penn) reaparece después de 16 años. Y comienzan las batallas.

"He estado pensando mucho en la frecuencia con la que se han presentado ideas para historias tan originales como esta, sin conexión con nada histórico, sin personajes del pasado, sin género, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada", comenta DiCaprio a 'Time' sobre por qué le importa tanto esta película. "Fue algo arriesgado para el estudio asumir esto, y creo que lo que apuestan es al atractivo de la narrativa de Paul y a la originalidad desbordante de su proceso".

Este lunes, DiCaprio ha añadido una nominación más a su magnífico palmarés. La semana pasada, recibió una nominación al Premio de la Crítica, además de una victoria en la Junta Nacional de Críticos de Cine (NBR) , un Premio Desert Palm Achievement del Festival de Cine de Palm Springs y otros reconocimientos.

Tres décadas de éxitos

La publicación repasa la trayectoria del actor, "quien ha sido nominado a siete Premios de la Academia y ganó uno". Para 'Time', "tiene un don para tomar la decisión aparentemente equivocada que resulta ser completamente correcta; quizá solo otra forma de decir que tiene buenos instintos y sabe cuándo seguirlos. Trabaja con personas en las que confía; invierte en proyectos en los que cree. Pero también hay factores intangibles: tiene un rostro que no nos cansamos de mirar. Más de 30 años después de una carrera construida sobre apuestas en gran medida impredecibles, el público todavía quiere verlo quizás ahora más que nunca, incluso como un revolucionario fracasado con vello facial de Iron Butterfly, el personaje que interpreta en la odisea de padre e hija de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra'.

La revista anota que el actor estadounidense ha construido "una carrera que muchos de sus colegas envidiarían' y que la audiencia ha tenido "el placer de verlo crecer en la pantalla, antes de que asumiera papeles de extraordinaria complejidad y delicadeza emocional, papeles que exploran diversas visiones de la masculinidad adulta, sugiriendo la amplia gama de lo que los hombres pueden ser, incluyendo cómo pueden fallarse a sí mismos y a los demás".

Su primer éxito en la industria fue 'Vida de este chico' (This Boy's Life'; 1993), donde interpretó al joven Toby, junto con Robert De Niro, que hacía de su padrastro. Le siguieron otros títulos, como '¿A quién ama Gilbert Grape?', filme que cimentó la fama de Johnny Depp y catapultó al joven DiCaprio. El gran salto a la fama lo dio con 'Romeo + Juliet' (1996) y luego con 'Titanic' (1997), que batió récords de taquilla.