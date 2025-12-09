El Festival de Nadal vuelve a plaza Catalunya con más de 350 funciones en cuatro franjas diarias

El Barcelona Festival de Nadal 2025, que se celebrará del 20 al 30 de diciembre en la Plaza Catalunya, traerá 357 funciones, una veintena de estrenos y la participación de casi veinte compañías (seis de ellas internacionales) y nueve bandas musicales.

El festival, que también llevará actuaciones a los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, está organizado por el Institut de Cultura de Barcelona y cuenta con la dirección artística de Sergi Ots y el comisariado de Jordi Duran para el espectáculo nocturno.

El director artístico explica que la esencia del festival es crear comunidad y transformar emocionalmente al público. La fiesta tiene una “dramaturgia propia”, de manera que todos los espectáculos comparten una narrativa y un recorrido común. El objetivo del evento es posicionar el valor de la creación escénica catalana y abrir una ventana a la producción internacional.

La programación irá acompañada de la escenografía ‘Un nou miratge’ de Carles Piera, una instalación monumental que envolverá los espectáculos de luz, color y formas escultóricas. Esta escenografía, que convertirá la plaza en un espacio onírico y vibrante, está compuesta de más de 2.000 listones de madera que se elevan en composiciones ascendentes. “Es una nueva manera de ver la Navidad y aunque la escenografía es toda blanca, le daremos color con luces para crear una atmósfera más mágica y teatral”, explica el artista.

La plaza se llenará de teatro, danza, circo y música en cuatro franjas diarias: ‘Matins en família’, dedicado a propuestas familiares con teatro visual; ‘Tardes de circ i dansa’, centradas en las artes de calle con acrobacias, malabares musicales, danza urbana, danza contemporánea y teatro físico; ‘Vespres de música’, con conciertos de diferentes estilos; y ‘Nits espectaculars’, que cerrarán cada jornada con un espectáculo musical y teatral.

‘Matins en família’ contará con el espectáculo ‘Estacions de Nadal’, a cargo de las compañías Pea Green Boat, Cía Andrea Diaz Reboredo, Mambo Project y Zero En Conducta, cuenta con cuatro piezas escénicas de pequeño formato centradas en el teatro visual y de objetos; y ‘El planeta Violeta’ de Els Atrapasomnis, una propuesta de teatro-concierto musical.

Las ‘Tardes de circ i dansa’ arrancarán con Maria Solà, más conocida como Mama Calypso, que estrena un villancico anticapitalista que reivindica que lo importante de la Navidad no son los regalos, sino el amor y la familia. También actuaran la compañía valenciana Cia. Maduixa, la compañía belga There There Company, los franceses Stoptoï, o los payasos Labú & Cris Clown, entre otros.

‘Vespres de música’ contarán con las actuaciones de Meli Perea, Alosa o JAZZ MAGNESTISM Feat. Vito & Mxrgxn para ofrecer conciertos en directo de todo tipo de estilos.

El festival cerrará cada día con ‘Nits espectaculars’, que irán a cargo de Chey Jurado y su espectáculo ‘Asceta’, y del estreno de ‘Nadal, un viatge inesperat’ de la compañía de Bañolas Cor de Teatre, donde 30 cantantes, actores y actrices subirán al escenario para llevar al público a un mundo de fantasía para descubrir las esencias de la Navidad, con referencias a clásicos como ‘El mago de Oz’ o ‘Alicia en el país de las maravillas’.

El Barcelona Festival de Nadal 2025 supone una apuesta interdisciplinaria y refuerza su papel como punto de encuentro de la creación escénica contemporánea durante las fiestas, con una fuerte presencia de música en directo.