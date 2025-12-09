Cita decana
El Festival de Jazz de Barcelona encara su 60º aniversario con un trienio de celebraciones y conciertos singulares
La muestra festejará sus seis décadas de existencia a lo largo de tres ediciones, de 2026 a 2028, con una programación que abrirá el año que viene el Marco Mezquida Trío y que arrancará con conciertos como los de Pat Metheny, Marcus Miller (homenaje a Miles Davis), Andrea Motis con Yamandu Costa, la Barcelona Jazz Orquestra con Leroy Jones y Ramon Mirabet con su All Stars Project
El Festival de Jazz de Barcelona se prepara para abrir un trienio de celebraciones, tres ediciones consecutivas en las que conmemorará sus seis décadas de andadura. El año que viene la muestra celebrará el 60º aniversario de su nacimiento, en 1966, y la fiesta no se quedará ahí, sino que seguirá en 2027 y culminará en 2028, año este en que celebrará su 60ª edición (la causa del decalaje es que el festival dejó de realizarse tres veces en los años 70, de 1977 a 1979).
Como pórtico de este trienio, el Festival de Jazz anuncia seis conciertos singulares de la edición de 2026, empezando por el del Marco Mezquida Trío, que estrenará álbum, ‘Tàctil’, el 18 de abril en la sala 2 del Auditori. Pat Metheny actuará con su Side-Eye III+, trío ampliado a cuarteto con el bajista Jermaine Paul, en el Palau de la Música (23 de julio), sala que al día siguiente acogerá ‘We want Miles!’, homenaje a Miles Davis, en su centenario, a cargo que fue su estrecho colaborador, como bajista y compositor, Marcus Miller, acompañado de Bill Evans, Mike Stern, Mino Cinelu, Russell Gunn, Brett Williams y Anwar Marshalr.
También en el Palau, otros tres estrenos. Andrea Motis mostrará su tándem con el guitarrista brasileño Yamandu Costa (21 de octubre). La Barcelona Jazz Orquestra, dirigida por Dani Alonso, con el trompetista Leroy Jones como invitado y el concierto ‘Tot recordant Satchmo’ (22 de octubre), evocará las actuaciones que Louis Armstrong celebró en el Windsor Palace, de Barcelona, en 1955. Y pisará por primera un escenario el Ramon Mirabet All Stars Jazz Project, formación con la que este cantante y compositor de la órbita pop cambiará de registro rindiendo honores a su padre, el ya fallecido trombonista del mismo nombre. Actuará con cuatro músicos de altos vuelos, Perico Sambeat, Albert Sanz, Doug Weiss y Jordi Rossy, presentando el que será su nuevo álbum, de clásicos jazzísticos, ‘Songs I heard’.
