De 'Els ponts de Madison' a 'El senyor del anells': la lista de las 83 películas que ya se pueden ver en catalán en Netflix

Netflix incorpora 83 doblajes al catalán gracias a la colaboración con el Departamento de Política Lingüística y 3Cat, sumando un total de 160 títulos en esta lengua.

Un fotograma de 'Ha nascut una estrella', con Lady Gaga y Bradley Cooper.

Un fotograma de 'Ha nascut una estrella', con Lady Gaga y Bradley Cooper. / EPC

Durante la última semana, se han incorporado a Netflix 83 doblajes gracias a la colaboración entre el Departamento de Política Lingüística, 3Cat y las distribuidoras cinematográficas. De esta forma, la plataforma pasa de ofrecer 80 doblajes en catalán a 160, el mayor incremento desde su creación.

Se añaden a Netflix 68 doblajes de Warner Bros, 7 de Vértigo Films, 5 de Universal Pictures, 2 de A Contracorriente y 1 de Studio Canal, la mayoría producidos por 3Cat. Esta incorporación se enmarca dentro del convenio firmado entre la Generalitat y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), para facilitar que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen a las plataformas.

Entre los títulos que ya se pueden ver en Netflix se encuentran filmes de gran éxito como las sagas de 'El señor de los anillos', 'El caballero oscuro', 'Ocean's Eleven' o 'Expediente Warren'. También clásicos de ciencia ficción como 'Contact', 'Desafío total' o 'Retorno al futuro', o películas de acción como 'Twisters', 'Megalodon 2: La fosa', 'Furiosa: de la saga Mad Max', 'Matrix Resurrections', 'El hombre de acero', 'Wonder woman' o 'Los juegos del hambre'.

También se han incorporado dramas como 'Ha nacido una estrella', 'El gran Gatsby' o 'Los puentes de Madison', o las comedias 'Resacón en Las Vegas', 'Beetlejuice Beetlejuice', 'Amor con preaviso' o 'Miss Agent especia'l. Para toda la familia, ya se pueden ver títulos como 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Looney Tunes: De nuevo en acción', 'Polar Express', 'Happy Feet', 'Scooby-Doo' o 'La novia cadáver', y 7 films de animación japonesa y 'El castillo ambulante'.

Estos títulos se suman a los más de 80 títulos doblados al catalán que Netflix ya ofrecía en su catálogo, así como a la treintena de series y películas en versión original catalana como 'Casa en flames', 'Crims', 'Plats Bruts', ¡Teresina SA' o 'Bienvenidos a la familia'. Además, la plataforma cuenta con más de 300 títulos subtitulados en catalán, euskera y gallego.

El Departamento de Política Lingüística trabaja con diversas distribuidoras y plataformas para incrementar su oferta en lengua catalana. Desde 2023, se han enviado más de 600 audios de 3Cat a HBO Max, que incluyen cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie. En el caso de Filmin, ya se han incorporado 110 doblajes de 3Cat.

Los títulos que se han añadido a Netflix son los siguientes:

  1. Amor amb preavís
  2. Annabelle: Creation
  3. Arma letal
  4. Arma letal 2
  5. Arma letal 3
  6. Arma letal 4
  7. Astèrix a Bretanya
  8. Astèrix i la sorpresa del Cèsar
  9. Batman Begins
  10. Batman forever
  11. Bee Movie
  12. Beetlejuice Beetlejuice
  13. Charlie i la fàbrica de xocolata
  14. Coco, de la rebel·lia a la llegenda de Chanel
  15. Com gats i gossos
  16. Com gats i gossos: La venjança de la Kitty Galore
  17. Constantine
  18. Contact
  19. Desafiament total
  20. El castell al cel
  21. El castell ambulant
  22. El cavaller fosc
  23. El cavaller fosc: La llegenda reneix
  24. El confident
  25. El dia de Sant Valentí
  26. El fugitiu
  27. El gran Gatsby
  28. El meu veí Totoro
  29. El retorn de Batman
  30. El ritu
  31. El senyor dels anells: El retorn del rei
  32. El senyor dels anells: La germandat de l'anell
  33. El truc final
  34. Els jocs de la fam
  35. Els ponts de Madison
  36. Fast and furious: Encara més ràpid
  37. Firewall
  38. Furiosa: De la saga Mad Max
  39. Ha nascut una estrella
  40. Happy Feet
  41. Happy Feet 2
  42. Haru al regne dels gats
  43. I que li agradin els gossos
  44. Kiki, l'aprenent de bruixa
  45. Kong: L'illa Calavera
  46. L'aviador
  47. L'expedient Warren
  48. L'expedient Warren: El cas Enfield
  49. L'home d'acer
  50. L'ultimàtum de Bourne
  51. La casa del llac
  52. La Lego Ninjago pel·lícula
  53. La núvia cadàver
  54. Llanterna verda
  55. Looney Tunes: De nou en acció
  56. Lorax: A la recerca de la trúfula perduda
  57. Mad Max: Fúria a la carretera
  58. Matrix Resurrections
  59. Megalodon 2: La fossa
  60. Miss agent especial
  61. Missatge en una ampolla
  62. Murmuris del cor
  63. Nausica a de la vall del vent
  64. O ara o mai
  65. Ocean's Eleven
  66. Ocean's Twelve
  67. Ocean's Thirteen
  68. Pacific rim
  69. Paddington 2
  70. Polar Express
  71. Posidó
  72. Projecte X
  73. Quin parell de polis
  74. R3ssaca
  75. Ressaca a Las Vegas
  76. Ressaca a Las Vegas: Ara a Tailàndia
  77. Retorn al futur
  78. Scooby-Doo
  79. Scooby-Doo 2: Desbocat
  80. TMNT: Tortugues ninja joves mutants
  81. Twisters
  82. V de Vendetta
  83. Wonder woman

