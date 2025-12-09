Defensa del catalán
De 'Els ponts de Madison' a 'El senyor del anells': la lista de las 83 películas que ya se pueden ver en catalán en Netflix
Netflix incorpora 83 doblajes al catalán gracias a la colaboración con el Departamento de Política Lingüística y 3Cat, sumando un total de 160 títulos en esta lengua.
Durante la última semana, se han incorporado a Netflix 83 doblajes gracias a la colaboración entre el Departamento de Política Lingüística, 3Cat y las distribuidoras cinematográficas. De esta forma, la plataforma pasa de ofrecer 80 doblajes en catalán a 160, el mayor incremento desde su creación.
Se añaden a Netflix 68 doblajes de Warner Bros, 7 de Vértigo Films, 5 de Universal Pictures, 2 de A Contracorriente y 1 de Studio Canal, la mayoría producidos por 3Cat. Esta incorporación se enmarca dentro del convenio firmado entre la Generalitat y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), para facilitar que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen a las plataformas.
Entre los títulos que ya se pueden ver en Netflix se encuentran filmes de gran éxito como las sagas de 'El señor de los anillos', 'El caballero oscuro', 'Ocean's Eleven' o 'Expediente Warren'. También clásicos de ciencia ficción como 'Contact', 'Desafío total' o 'Retorno al futuro', o películas de acción como 'Twisters', 'Megalodon 2: La fosa', 'Furiosa: de la saga Mad Max', 'Matrix Resurrections', 'El hombre de acero', 'Wonder woman' o 'Los juegos del hambre'.
También se han incorporado dramas como 'Ha nacido una estrella', 'El gran Gatsby' o 'Los puentes de Madison', o las comedias 'Resacón en Las Vegas', 'Beetlejuice Beetlejuice', 'Amor con preaviso' o 'Miss Agent especia'l. Para toda la familia, ya se pueden ver títulos como 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Looney Tunes: De nuevo en acción', 'Polar Express', 'Happy Feet', 'Scooby-Doo' o 'La novia cadáver', y 7 films de animación japonesa y 'El castillo ambulante'.
Estos títulos se suman a los más de 80 títulos doblados al catalán que Netflix ya ofrecía en su catálogo, así como a la treintena de series y películas en versión original catalana como 'Casa en flames', 'Crims', 'Plats Bruts', ¡Teresina SA' o 'Bienvenidos a la familia'. Además, la plataforma cuenta con más de 300 títulos subtitulados en catalán, euskera y gallego.
El Departamento de Política Lingüística trabaja con diversas distribuidoras y plataformas para incrementar su oferta en lengua catalana. Desde 2023, se han enviado más de 600 audios de 3Cat a HBO Max, que incluyen cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie. En el caso de Filmin, ya se han incorporado 110 doblajes de 3Cat.
Los títulos que se han añadido a Netflix son los siguientes:
- Amor amb preavís
- Annabelle: Creation
- Arma letal
- Arma letal 2
- Arma letal 3
- Arma letal 4
- Astèrix a Bretanya
- Astèrix i la sorpresa del Cèsar
- Batman Begins
- Batman forever
- Bee Movie
- Beetlejuice Beetlejuice
- Charlie i la fàbrica de xocolata
- Coco, de la rebel·lia a la llegenda de Chanel
- Com gats i gossos
- Com gats i gossos: La venjança de la Kitty Galore
- Constantine
- Contact
- Desafiament total
- El castell al cel
- El castell ambulant
- El cavaller fosc
- El cavaller fosc: La llegenda reneix
- El confident
- El dia de Sant Valentí
- El fugitiu
- El gran Gatsby
- El meu veí Totoro
- El retorn de Batman
- El ritu
- El senyor dels anells: El retorn del rei
- El senyor dels anells: La germandat de l'anell
- El truc final
- Els jocs de la fam
- Els ponts de Madison
- Fast and furious: Encara més ràpid
- Firewall
- Furiosa: De la saga Mad Max
- Ha nascut una estrella
- Happy Feet
- Happy Feet 2
- Haru al regne dels gats
- I que li agradin els gossos
- Kiki, l'aprenent de bruixa
- Kong: L'illa Calavera
- L'aviador
- L'expedient Warren
- L'expedient Warren: El cas Enfield
- L'home d'acer
- L'ultimàtum de Bourne
- La casa del llac
- La Lego Ninjago pel·lícula
- La núvia cadàver
- Llanterna verda
- Looney Tunes: De nou en acció
- Lorax: A la recerca de la trúfula perduda
- Mad Max: Fúria a la carretera
- Matrix Resurrections
- Megalodon 2: La fossa
- Miss agent especial
- Missatge en una ampolla
- Murmuris del cor
- Nausica a de la vall del vent
- O ara o mai
- Ocean's Eleven
- Ocean's Twelve
- Ocean's Thirteen
- Pacific rim
- Paddington 2
- Polar Express
- Posidó
- Projecte X
- Quin parell de polis
- R3ssaca
- Ressaca a Las Vegas
- Ressaca a Las Vegas: Ara a Tailàndia
- Retorn al futur
- Scooby-Doo
- Scooby-Doo 2: Desbocat
- TMNT: Tortugues ninja joves mutants
- Twisters
- V de Vendetta
- Wonder woman
