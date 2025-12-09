De 'Els ponts de Madison' a 'El senyor del anells': la lista de las 83 películas que ya se pueden ver en catalán en Netflix

Durante la última semana, se han incorporado a Netflix 83 doblajes gracias a la colaboración entre el Departamento de Política Lingüística, 3Cat y las distribuidoras cinematográficas. De esta forma, la plataforma pasa de ofrecer 80 doblajes en catalán a 160, el mayor incremento desde su creación.

Se añaden a Netflix 68 doblajes de Warner Bros, 7 de Vértigo Films, 5 de Universal Pictures, 2 de A Contracorriente y 1 de Studio Canal, la mayoría producidos por 3Cat. Esta incorporación se enmarca dentro del convenio firmado entre la Generalitat y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), para facilitar que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen a las plataformas.

Entre los títulos que ya se pueden ver en Netflix se encuentran filmes de gran éxito como las sagas de 'El señor de los anillos', 'El caballero oscuro', 'Ocean's Eleven' o 'Expediente Warren'. También clásicos de ciencia ficción como 'Contact', 'Desafío total' o 'Retorno al futuro', o películas de acción como 'Twisters', 'Megalodon 2: La fosa', 'Furiosa: de la saga Mad Max', 'Matrix Resurrections', 'El hombre de acero', 'Wonder woman' o 'Los juegos del hambre'.

También se han incorporado dramas como 'Ha nacido una estrella', 'El gran Gatsby' o 'Los puentes de Madison', o las comedias 'Resacón en Las Vegas', 'Beetlejuice Beetlejuice', 'Amor con preaviso' o 'Miss Agent especia'l. Para toda la familia, ya se pueden ver títulos como 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Looney Tunes: De nuevo en acción', 'Polar Express', 'Happy Feet', 'Scooby-Doo' o 'La novia cadáver', y 7 films de animación japonesa y 'El castillo ambulante'.

Estos títulos se suman a los más de 80 títulos doblados al catalán que Netflix ya ofrecía en su catálogo, así como a la treintena de series y películas en versión original catalana como 'Casa en flames', 'Crims', 'Plats Bruts', ¡Teresina SA' o 'Bienvenidos a la familia'. Además, la plataforma cuenta con más de 300 títulos subtitulados en catalán, euskera y gallego.

El Departamento de Política Lingüística trabaja con diversas distribuidoras y plataformas para incrementar su oferta en lengua catalana. Desde 2023, se han enviado más de 600 audios de 3Cat a HBO Max, que incluyen cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie. En el caso de Filmin, ya se han incorporado 110 doblajes de 3Cat.

Los títulos que se han añadido a Netflix son los siguientes: