La clásica calienta motores para Navidad en Barcelona: 'El Mesías', valses, villancicos y 'Tubular Bells'

L'Auditori, el Palau de la Música y el Liceu calientan motores de cara a unas fiestas que llenarán de música no solo estos templos de la música sino también el Auditori del Fòrum y la Sagrada Família. Allí se proyectarán por primera vez espectáculos que van más allá de la clásica que intentan atraer a las nuevas generaciones hacia el género con las películas 'How to train your dragon, in concert' ('Cómo entrenar tu dragón', en concierto') y 'Star Wars: A new hope, in concert' ('Star Wars: Una nueva esperanza, en concierto') versión original y con la Simfònica del Vallès en directo.

A destacar en 'Concierto de Navidad' en la Sagrada Familia el próximo viernes 12 a cargo de la Orquesta y Coro del Gran Teatre del Liceu. El repertorio incluye música de Bach, Mozart, Vivaldi o Händel así como villancicos como 'El noi de la mare' y 'Noche de paz'.

'El Mesías' y el concierto de valses de Año Nuevo y los villancicos forman parte de la tradición, como los turrones y las neulas. Este año 'El Mesías' participativo llenará L'Auditori de espíritu navideño los días 18 y 19 con más de 700 voces en el escenario, entre ellas 650 de aficionados a la música a las que se unirán el coro O Vos Omnes y los coros Infantil y de Cámara del IEA Oriol Martorell, bajo la batuta de Xavier Pastrana y con la aclamada Orquesta Vespres d’Arnadí, especializada en música barroca con criterios e instrumentos históricos. Esta misma formación ofrecerá el mismo oratorio de Händel con el Cor de cambra de Granollers y con Xavier Puig a la batuta en el Palau de la Música los días 14 de diciembre y 11 de enero.

'El Mesías' participativo vuelve a L'Auditori el 18 y 19 d diciembre / May Circus

En el Auditori la programación navideña arrancará el próximo domingo 14 con la Banda Municipal de Barcelona que dirige José R. Pascual-Vilaplana ofrecerá con la soprano María Hinojosa y los coros Bruckner Barcelona y el Madrigal 'Nadales catalanes' de Salvador Brotons y el estreno de la versión para banda de 'Gloria', de Albert Guinovart. La misma formación ofrecerá un original Concierto de Año Nuevo el día 28. A las órdenes de Beatriz Fernández interpretarán un concierto de valses donde intervendrá la compañía teatral Els Pirates.

Más conciertos en el Palau

El Palau de la Música amplia su oferta de 23 a 28 conciertos con un repertorio de 14 propuestas entre los que destaca el tradicional Concert de Sant Esteve del 26 de diciembre que agota localidades siempre pero puede seguirse en la plataforma del Palau y el 3Cat. "Venir al Palau por Navidad es una tradición", dice Joaquim Uriach, presidente de la Fundació Orfeó-Palau. Este año se estrenará 'La nadalenca', una obra de la compositora Anna Capmany, miembro del Cor de Cambra, que interpretarán todos los coros del Orfeó Català y también sonarán fragmentos de 'Te Deum laudamus' que Josep Ollé, compositor residente en el Palau acaba de estrenar coro para clausurar los actos del Milenario de Montserrat.

José R.Pascual-Vilaplana, director de la Banda Municipal de Barcelona. / May Circus

La programación navideña en el Palau empieza con 'Cantades de Nadal', música de Bach interpretada por la soprano Núria Rial y en grupo de cámara Cafè Zimmerman - Petit Palau, 16 de diciembre- y seguirá con el 'Oratori de Nadal' del mismo compositor el día 19 interpretado por el Cor de Cambra con Il Giardino Armónico dirigido por Christoph Prégardien. El concierto forma parte de una gira por Países Bajos y España.

El 20 de diciembre se abrirá la veda del Festival de Valses, este año con Xavie Puig al frente y la participación de Laura del Río que repasará 12 momentos de este 2025 que ahora acaba. Y el día 21 volverá 'La nit de Nadal', emblemático oratorio de Joan Lamote de Grignon que incluye tradicionales melodías catalanas. Lo dirigirá Salvador Brotons al frente de de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), del Orfeó Gracienc y el Cor Infantil del Orfeó Català.

Liceu: Año Nuevo, concierto nuevo

Más allá de la deliciosa e histórica producción de 'L'Elisir d'amore' de Donizetti con puesta en escena de Mario Gas, el Liceu organiza este año su propio concierto de Año Nuevo. Tras los conciertos 'horribilis' del año pasado organizados por terceros, el Gran Teatre ha montado el 4 de enero un gran concierto con la soprano Saioa Hernández y el tenor Xabier Anduaga, que esta temporada debutará como Werther en el coliseo barcelonés. Sus voces contarán con el apoyo de músicos de dos orquestas especialistas en ópera: la Simfònica del Liceu y la del Teatro de La Fenice de Venecia, bajo la dirección del sabio maestro Ricardo Frizza.

Xabier Anduaga, tenor. / MANU MITRU / EPC

Por su parte, el Palau de la Música no pierde pistón y del 28 de diciembre al 4 de enero ofrecerá siete veces el popular programa del Concierto de Año Nuevo que volverá a contar con la directora Isabel Rubio y los músicos de la OSV.

Más allá del Palau

Fuera del Palau de la Música, la iglesia de Sant Felip Neri acogerá el día 15 el concierto 'Un Nadal català' con el Cor Pedrell con un repertorio que alternará tradición y modernidad. Y el día 29 el Orfeó Català ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad, una experiencia gratuita frente a la Catedral de Barcelona donde interpretarán villancicos de Catalunya y de todo el mundo.

Y el Auditorio del Fòrum se convertirá en una 'subsede' del Palau que ha organizado allí tres propuestas que no tienen nada de navideñas pero harán las delicias de los fans de Mike Olfield, de 'La guerra de las galaxias' y de 'Cómo entrenar a un dragón'. Del 19 al 23 de diciembre el Centre de Convencions Internacional del Fórum acogerá la proyección de las películas 'How to train your dragon, in concert' ('Cómo entrenar a tu dragón, en concierto') y 'Star Wars: A new hope, in concert' ('Star Wars: Una nueva esperanza, en concierto'). "Por ahora la venta de entradas va bien pero más allá de la recaudación este tipo de espectáculos nos permite captar un público diferente", apunta Joan Oller, director general de Palau. Por ahora la mitad de los compradores de las entradas para la película de dragones tienen entre 15 y 25 años. "Es un público muy joven", destaca.

Ambas se ofrecen en versión original con subtítulos en catalán y castellano junto a una banda sonora interpretada en directo por la OSV, dirigida por el norteamericano Scott Terrell. También se ofrecerá 'Tubular Bells' de Mike Lamborn, un tributo a Mike Oldfield, con la cantante escocesa Maggie Reilly y Nikki Lamborn, destacada especialista en rock y blues, y el grupo Opus One. Juntos repasarán éxitos como 'Moonlight shadow', 'To France' y 'Family man'.

La música de cine volverá al Palau el 6 de enero con el homenaje a dos grandes compositores de bandas sonoras: John Williams y Frank Zimmer, de nuevo con la versátil OSV que trabaja más que Papa Noel y los Reyes Magos por Navidad, dirigida en esta ocasión por su titular Andrés Salado.