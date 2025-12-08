Los trabajadores del Louvre convocan una huelga indefinida, "la última línea de defensa antes del colapso"

Tras el espectacular robo en el Louvre y la renovada preocupación por su ruinoso estado, los sindicatos del importante museo parisino convocaron el lunes una huelga indefinida a partir del 15 de diciembre para exigir la creación de nuevos puestos y la priorización de las reparaciones más urgentes.

La convocatoria de huelga de los sindicatos CFDT, CGT y Sud fue aprobada por unanimidad en una asamblea general que reunió a unas 200 personas la mañana del lunes en el auditorio del palacio, según informaron a AFP delegados de la CFDT y la CGT. El personal del museo se siente "la última línea de defensa antes del colapso", advirtieron los sindicatos en una carta explicativa del preaviso, dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

El anuncio llega en un momento en que se ciernen nubarrones sobre el museo más visitado del mundo. Tras el espectacular robo de ocho Joyas de la Corona el 19 de octubre, el Louvre tuvo que cerrar una de sus galerías el mes pasado debido al frágil estado del edificio. El pasado fin de semana, confirmó que el 26 de noviembre, una fuga de agua dañó varios cientos de libros en la Biblioteca de Antigüedades Egipcias.

Ante esta serie de infortunios, los sindicatos exigen una modificación de los proyectos que lleva a cabo la dirección para priorizar las futuras obras, centrando los recursos humanos y financieros en las necesidades más urgentes: la restauración del edificio, la protección del palacio, sus colecciones, sus visitantes y su personal.

"Cada día, los espacios del museo cierran mucho más allá del horario de apertura garantizado debido a la falta de personal, así como a los problemas técnicos y al estado ruinoso del edificio", escribieron al ministro.

Como resultado, "el público ahora tiene un acceso limitado a las obras de arte y ve obstaculizada su movilidad", y "visitar el Louvre se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos", argumentan.

Los sindicatos CFDT, CGT y Sud también exigen urgentemente la creación de puestos en el sector de recepción y seguridad. "Solicitamos 200 puestos equivalentes a tiempo completo, que es lo que hemos perdido entre 2014 y la fecha" en este sector, explicó Christian Galani, representante de la CGT.

También denuncian una "carga de trabajo en constante aumento, (...) una gestión de recursos humanos cada vez más brutal y directivas contradictorias que impiden el buen funcionamiento de un servicio público". Al ser contactada por AFP, la dirección del museo declinó hacer comentarios de inmediato.

"Deterioro del diálogo social"

Los sindicatos también exigen que sus demandas sean examinadas por la ministra Rachida Dati, y no por el museo, dirigido por Laurence des Cars desde 2021, debido al "deterioro del diálogo social" dentro de la institución, según Valérie Baud, delegada de la CFDT.

Al ser contactada, el ministerio no había respondido al mediodía. Desde la fecha de presentación del preaviso de huelga, tiene la obligación legal de reunirse con los sindicatos en un plazo de cinco días.

Otra queja de los sindicatos es el "abandono del sistema de doble tarifa, que pisotea nuestra historia republicana y el universalismo fundacional del Museo del Louvre".

A partir de mediados de enero de 2026, el precio de la entrada para visitantes no europeos aumentará de 22 a 32 €, una medida impulsada por el gobierno para reforzar las finanzas del museo. Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, el museo se enfrenta a una montaña de inversiones que no puede financiar.

El Louvre recibió a 8,7 millones de visitantes en 2024, el 69 % de los cuales eran extranjeros.

Las conclusiones iniciales de la investigación administrativa ordenada tras el robo pusieron de manifiesto, según la Sra. Dati, una subestimación crónica del riesgo de intrusión y robo por parte del museo y un nivel inadecuado de equipo de seguridad. La dirección del Louvre presentó posteriormente medidas de emergencia iniciales, mientras que los sindicatos lamentaron la falta de personal adicional.

Estas conclusiones se debatirán el miércoles por la mañana ante la Comisión de Cultura del Senado.