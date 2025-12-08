Guerra del streaming
Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix por 108.000 millones
Sigue la guerra del streaming. Paramount Skydance ha lanzado una opa hostil sobre Warner Bros. Discovery después de la oferta hecha por Netflix para hacerse con el control sobre el estudio de Hollywood, una operación que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha puesto en duda este lunes.
El grupo dirigido por David Ellison, hijo del funfador de Oracle, uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece 30 dólares por acción, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming.
Paramount planeaba quedarse la compañía antes de la oferta lanzada ayer por Netflix. Una operación que confiaba finalizar por el buen enntendimiento de su CEO, David Ellison, y el padre de este, el magnate tecnológico Larry Ellison, con el presidente Trump.
El pasado julio, la actual administración aprobaba la adquisición de Paramount por parte de Skydance por 8.000 millones, fusión que se cerró semanas después de que la antigua cúpula de Paramount pagara a Trump 16 millones de dólares para resolver la demanda contra el programa '60 minutes' de CBS.
