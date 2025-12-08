Magic Pablo: diez años haciendo creer en la magia a los más pequeños

Con solo ocho años, Pablo Barán (Barcelona, 1996), más conocido como Magic Pablo, ya tenía claro que su vida estaría vinculada a la magia. Le regalaron una caja de trucos por Navidad y empezó a asistir a espectáculos, momento a partir del cual no ha parado.

La primera función que recuerda como más importante fue en una residencia de ancianos, en un espectáculo solidario cuando aún era un niño, aunque él ya se sentía un artista. Aquella experiencia le hizo darse cuenta de que quería dedicarse profesionalmente a la magia: “Me encantaba estar en un escenario, y cuando veía las reacciones de la gente me hacía muchísima ilusión”.

Con tan solo 18 años (y con referentes como el Mag Lari o David Copperfield), empezó a actuar en el Teatreneu de Barcelona, donde en la temporada 2024/2025 logró que ‘Magia Kids Gran Desafío’ se convirtiera en el espectáculo de magia más visto en Cataluña. Este 13 de diciembre cumplirá diez años ininterrumpidos de espectáculos de magia sobre ese escenario: “Estoy muy feliz. Nunca me habría imaginado a los ocho años que conseguiría todo lo que he conseguido. Estoy muy agradecido al público y a mi equipo, ya que sin ellos esto no habría sido posible”.

Con tan solo 18 años (y con referentes como el Mag Lari o David Copperfield), Pablo Barán empezó a actuar en el Teatreneu de Barcelona, donde en la temporada 2024/2025 logró que ‘Magia Kids Gran Desafío’ se convirtiera en el espectáculo de magia más visto en Cataluña. / EPC

Desde entonces, su compañía ha estado en cartelera todos los fines de semana y festivos en Barcelona, además de actuar también en Madrid. Los espectáculos de Magic Pablo fusionan danza, teatro, música y una historia que actúa como hilo conductor, una idea que surge de su fascinación por los musicales: “Mi referente es el musical porque es una producción que lo tiene todo. Creo que lo que engancha a los niños es que haya una historia y no hacer trucos uno detrás de otro”.

En 2023, Barán decidió fundar su propia escuela de magia, la Magic Pablo Academy. / EPC

Con sus espectáculos de magia busca que los más pequeños sientan sorpresa y alegría y que, al acabar la función, tengan ganas de soñar: “Cuando vas al teatro te evades de lo que hay en el exterior y desconectas. Los magos te ilusionan y te hacen creer en la magia”. Sus propuestas escénicas apuestan por una escenografía visualmente atractiva y llamativa para mantener la atención del público infantil: “La puesta en escena es muy importante y tienes que ofrecer muchos estímulos para que los niños aguanten y estén entretenidos. Además, nuestros espectáculos también son participativos, de manera que el público sube al escenario y, a través de la historia, transmitimos valores como el talento, la confianza en la sabiduría, la determinación y la importancia de la imaginación”.

En 2023, Barán decidió fundar su propia escuela de magia, la Magic Pablo Academy, donde ofrece actividades extraescolares, talleres, clases privadas, espectáculos para eventos y celebraciones e incluso un campus de verano, todo con la intención de trasmitir su pasión por la magia a los más pequeños. “Yo fui autodidacta y quería tener la oportunidad de enseñar a las nuevas generaciones lo que yo no pude aprender”, explica el mago.

El proceso creativo y la preparación de un espectáculo dependen de cada producción, pero el primer paso es saber qué tipo de magia quiere mostrar: “Hay que pensar qué juegos y trucos voy a hacer para que sean diferentes de otros espectáculos”. A partir de ahí construye la historia y el guion para que los juegos de magia tengan sentido, y finalmente se incorporan la música y los personajes. “Con todos los elementos que quiero, voy creando una escaleta para elaborar un espectáculo redondo”, añade Magic Pablo.

Con solo ocho años, Pablo Barán (Barcelona, 1996), más conocido como Magic Pablo, ya tenía claro que su vida estaría vinculada a la magia. / EPC

Con una década de trayectoria sobre los escenarios y ya trabajando en su próximo espectáculo, el cual asegura que tendrá una producción “mucho más grande”, Magic Pablo aún no tiene la certeza de cuál es la clave de su éxito, pero sí que se hace una idea: “Hacemos espectáculos de calidad y tenemos mucho rodaje después de diez años sin parar, pero además nuestros espectáculos son diferentes al resto porque apostamos por un público infantil y familiar. Hoy en día hay muchos espectáculos de magia, pero están dirigidos a los adultos para que puedan ir acompañados de niños. En cambio, en los nuestros los protagonistas son los más pequeños porque, al final, la magia es para los niños”.